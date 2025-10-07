Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сенат США провалив голосування щодо фінансування, шатдаун продовжується

07 жовтня 2025, 09:53
Сенат США провалив голосування щодо фінансування, шатдаун продовжується
Фото: Укрінформ
Шатдаун, тобто тимчасове припинення роботи федерального уряду США, офіційно стартував 1 жовтня
Дві пропозиції щодо фінансування уряду - одна від демократів, одна від республіканців - провалилися в Сенаті.
 
Про це повідомляє CNN.
 
Верхня палата Конгресу США 6 жовтня знову провалила голосування, яке могло б припинити шатдаун в країні.
 
Найбільше суперечок викликає норма щодо податкових пільг на медобслуговування вразливих громадян. Демократи вимагають постійного продовження розширених податкових пільг на страхові внески, щоб допомогти американцям купувати приватну медичну страховку в рамках Закону про доступне медобслуговування, відомого як Obamacare.
Республіканці виступають категорично проти.
 
Тим часом Білий дім може розпочати масові звільнення федеральних службовців, якщо президент США Дональд Трамп вважатиме, що переговори щодо шатдауну провалилися.
 
Економічні радники президента Дональда Трампа попереджають, що тривалий шатдаун може призвести до серйозних економічних наслідків для США: країна щотижня втрачатиме по 15 млрд доларів ВВП.

 

Сенат СШАвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Політика
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 12:33
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Cуспільство
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 22:01
Політика
"Томагавк" загрожує режиму путіна. Найглибші страхи росії надто помітні в медіапросторі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 16:56
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу.
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу. "Тіньовий флот" рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється