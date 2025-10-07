Сенат США провалив голосування щодо фінансування, шатдаун продовжується

Шатдаун, тобто тимчасове припинення роботи федерального уряду США, офіційно стартував 1 жовтня

Дві пропозиції щодо фінансування уряду - одна від демократів, одна від республіканців - провалилися в Сенаті.

Верхня палата Конгресу США 6 жовтня знову провалила голосування, яке могло б припинити шатдаун в країні.

Найбільше суперечок викликає норма щодо податкових пільг на медобслуговування вразливих громадян. Демократи вимагають постійного продовження розширених податкових пільг на страхові внески, щоб допомогти американцям купувати приватну медичну страховку в рамках Закону про доступне медобслуговування, відомого як Obamacare.

Республіканці виступають категорично проти.