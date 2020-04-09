CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтаном на початок вересня ще три країни відкрили кордони для громадян України. Таким чином, обмеження для українців зняли вже 48 країн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ще три країни відкрили кордони для українців: повний список
"Станом на 3 вересня відкритими і відносно відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші громадяни"
Фото: з вільних джерел
Про це на онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає РБК - Україна.
"Станом на 3 вересня відкритими і відносно відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші громадяни. Три країни додалося до цього списку: Бразилія, Домініканська республіка і Республіка Конго", - заявив Кулеба.
Повний список відкритих країн для українців виглядає так:
Нагадаємо, що 4 вересня в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.
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04 09 2020 13:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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