Ще три країни відкрили кордони для українців: повний список "Станом на 3 вересня відкритими і відносно відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші громадяни"

Станом на початок вересня ще три країни відкрили кордони для громадян України. Таким чином, обмеження для українців зняли вже 48 країн.

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Про це на онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає РБК - Україна. "Станом на 3 вересня відкритими і відносно відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші громадяни. Три країни додалося до цього списку: Бразилія, Домініканська республіка і Республіка Конго", - заявив Кулеба. Повний список відкритих країн для українців виглядає так: Нагадаємо, що 4 вересня в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.

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