Шмигаль чекає на підписання меморандуму про 1,2 млрд євро позики ЄС цього місяця

Раніше Шмигаль повідомив, що у телефонній розмові з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом запевнив єврочиновника у тому, що незалежність "Національного банку залишається для нас безумовним пріоритетом"

"Уже в 20-тих числах місяця, я сподіваюся, ми підпишемо черговий меморандум про надання наступного траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро від Європейського Союзу, це сьогодні було проговорено з віцепрезидентом Європейської комісії", - сказав Шмигаль.

Шмигаль про карантин в Україні / 5 канал

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на підписання меморандуму про отримання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Європейського Союзу в 20-тих числах липня.

Про це Шмигаль сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п’ятницю ввечері, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Уже в 20-тих числах місяця, я сподіваюся, ми підпишемо черговий меморандум про надання наступного траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро від Європейського Союзу, це сьогодні було проговорено з віцепрезидентом Європейської комісії", - сказав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що це також свідчить про те, що незалежно від зміни глави Національного банку, Україна залишається стабільною.

Раніше Шмигаль повідомив, що у телефонній розмові з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом запевнив єврочиновника у тому, що незалежність "Національного банку залишається для нас безумовним пріоритетом".

Верховна Рада у п’ятницю проголосувала за відставку очільника Національного банку України Якова Смолія.

Виступаючи в парламенті, Смолій заявив, що його прохання про відставку є протестом проти політичних тисків на НБУ та є "червоною лінією".

Європейський Союз раніше прокоментував оголошення про відставку Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.

Речник Єврокомісії нагадав, що незалежність Нацбанку є загальною умовою Євросоюзу для надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні.

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