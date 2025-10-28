Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Шмигаль провів зустріч зі Старшим представником НАТО в Україні та керівником NSATU

28 жовтня 2025, 20:35
Шмигаль провів зустріч зі Старшим представником НАТО в Україні та керівником NSATU
Фото: Міноборони України
Говорили про PURL і реформи Міноборони.
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів у Києві зустріч зі Старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером, а також командувачем NSATU та SAG-U генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.
 
Про це він написав у Telegram.
 
"Подякував за системний діалог, що поглиблює нашу євроатлантичну інтеграцію", - зазначив Денис Шмигаль.
 
На зустрічі сторони підбили підсумки засідання Ради Україна - НАТО на рівні міністрів оборони, яке цього місяця відбулося в Брюсселі.
 
"Захід підкреслив солідарність Альянсу з Україною та підтвердив нашу рівноправну участь у Раді. Партнери також підтвердили готовність підтримки Міноборони у напрямку реформ, необхідних для євроатлантичної інтеграції", - повідомив міністр.
 
Також під час зустрічі окрему вагу приділили ініціативі PURL - закупівлі країнами НАТО американського озброєння для України.
 
"Дякую США, НАТО й усім державам, які вже долучилися до ініціативи. Важливо налагодити системне постачання всього необхідного для потреб Сил оборони України", - наголосив Шмигаль.
 
росія окупантивійна в Україні

