Шмигаль заявив, що Україна незабаром забезпечуватиме 1000 дронів-перехоплювачів на добу

18 вересня 2025, 15:07
Шмигаль заявив, що Україна незабаром забезпечуватиме 1000 дронів-перехоплювачів на добу
Фото: Інтерфакс-Україна
Мета – перехоплювати всі російські дрони на території України.

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що мета України щодо забезпечення можливості застосовувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу уже найближчим часом буде реалізована.

Про це передає Інтерфакс-Україна.

"Ми поставили собі ціль 1000 дронів. Це не просто ціль, це необхідність, аби ефективно збивати всі російські дрони. Ми розуміємо, що 800 дронів за ніч – це той рівень, який рф уже продемонструвала на практиці. Відповідно, нам треба мати не менше 1000 дронів-перехоплювачів. Цей рівень буде досягнутий. Я не можу говорити, який на сьогодні рівень, але уже найближчим часом цей рівень буде реалізований", – сказав Шмигаль на пресконференції з польським колегою у Києві.

Він наголосив, що мета – перехоплювати всі російські дрони на території України. При цьому міністр зазначив, що для України – "не питання випускати 1000 дронів".

"Ми можемо досягнути цього рівня дуже швидко. Прямо вже. Питання в кількості наземних комплексів управління, в кількості радарів, кількості відповідних елементів, які зокрема використовують штучний інтелект для наведення", – наголосив Шмигаль.

Як пояснив очільник оборонного відомства, є ціла екосистема перехоплення дронів, і вона складається не лише з дронів-перехоплювачів. 

"Це лише вершина айсберга великої координованої системи, яка має працювати, яка включає РЕБ-системи, радари тошо. Великий комплекс, і його імплементація забирає трохи часу. Але ми впевнено, згідно з графіком рухаємося до мети, яка поставлена", – запевнив він.

 

