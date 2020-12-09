Штучний інтелект проти паралічу: вчені випробували новий мозковий імплант

Про це повідомляє Nanowerk, передає "Укрінформ".

Після операції людина з імплантом навчилася керувати комп'ютерною мишкою завдяки поєднанню методів машинного навчання з процесами мозкової активності.

Фото: Noah Berger

"За останні роки сфера протезування сильно розвинулася, проте оскільки попередні системи керування необхідно було щодня перезавантажувати та заново калібрувати, вони не змогли задіяти природні процеси навчання мозку. Це схоже на спроби навчити когось кататися на велосипеді з нуля знову і знову. Адаптація штучних систем навчання до витончених схем роботи мозку - це те, чого раніше ніколи не спостерігали в роботі імплантів у людей з паралічем", - сказав керівник дослідження, доцент кафедри неврології інституту Карунеш Гангулі.

Ученим вдалося ефективно поєднати штучний інтелект та діяльність мозку завдяки електронним решіткам, які складаються з "подушки" з електродами невеликого розміру, що хірургічним шляхом імплантуються у мозок. Вони забезпечують довгострокове відстежування мозкової активності, а також використовуються для моніторингу судом у хворих на епілепсію.

Електронні решітки, які мають назву ECoG, менш чутливі за традиційні імпланти. Як зазначає Nanowerk, цей недолік компенсує стабільна і довготривала робота імпланта, яка є важливою для контролю складних робототехнічних систем, як-от штучні кінцівки.

Гангулі зазначив, що "комп’ютерно-мозкові системи на основі технології ECoG можуть покращити життя пацієнтів з паралічем".