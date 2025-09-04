Швеція фіксує зростання GPS-перешкод від рф над Балтійським морем

У 2025 році зареєстровано понад 700 випадків збоїв GPS у цивільній авіації

Швеція повідомила про різке зростання кількості перешкод GPS над Балтійським морем, які впливають на роботу цивільної авіації.

Про це пише The Guardian.

Як заявило Шведське транспортне агентство Transportstyrelsen, від початку року і до 28 серпня зафіксовані 733 інциденти збоїв навігації. Для порівняння: у 2024 році було 495 випадків, а в 2023-му — лише 55.

У відомстві наголосили, що джерела перешкод розташовані на території росії.

"Кількість збоїв зросла, вони стали масштабнішими й охоплюють більшу територію", — сказав керівник підрозділу Transportstyrelsen Андреас Хольмгрен,.

За його словами, навіть за наявності альтернативних систем у пілотів ця проблема створює "загрозу безпеці" для цивільної авіації.

Шведська влада має намір винести питання на міжнародний рівень і звернутися до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

Повідомлення з’явилося за кілька днів після інциденту із літаком, на борту якого перебувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Під час підльоту до аеропорту болгарського міста Пловдив він імовірно зіткнувся з GPS-перешкодами, що спричинило затримку рейсу.