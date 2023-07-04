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ПОЛІТИКА

Швейцарія хоче приєднатися до європейської системи протиповітряної оборони Sky Shield

04 липня 2023, 18:04
Швейцарія хоче приєднатися до європейської системи протиповітряної оборони Sky Shield
Фото: dt.ua
Міністерка оборони Швейцарії Віола Амхерд має підписати декларацію про намір приєднатися до програми під час зустрічі зі своїми колегами з Австрії та Німеччини в п'ятницю, 7 липня.

Швейцарія хоче брати участь у європейській схемі протиповітряної оборони Sky Shield. Однак такий крок, на думку критиків, несумісний із давньою традицією нейтралітету Берна.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерка оборони Швейцарії Віола Амхерд має підписати декларацію про намір приєднатися до програми під час зустрічі зі своїми колегами з Австрії та Німеччини в п'ятницю, 7 липня.

"Швейцарія бажає взяти участь у європейській ініціативі "Небесний щит", і декларацію про наміри мають підписати в Берні", – повідомили в Міністерстві оборони країни.

Намір про приєднання до Sky Shield викликав стурбованість з боку швейцарського лобі нейтралітету.

"Це не відповідає суворо нейтральній Швейцарії", – сказав Вернер Гартенманн із лобістської групи Pro Schweiz.

За його словами, він занепокоєний тим, що цей крок зробить Швейцарію залежною у військовому відношенні від іноземних держав і НАТО, а також перетворить країну на мішень.

European Sky Shield – це загальна схема протиповітряної оборони, створена Німеччиною 2022 року для зміцнення європейської ППО, питання, яке стало більш гострим після вторгнення росії в Україну.

До тепер близько 17 європейських країн, включно з Німеччиною, Великою Британією, Фінляндією та Швецією, підписали проєкт "Небесний щит".

Його мета – скоротити витрати країн за рахунок координації закупівель систем протиповітряної та протиракетної оборони, таких як ракетна система Patriot. Він також покликаний забезпечити співпрацю в галузі навчання, технічного обслуговування та логістики.

Нагадаємо, Австрія також має намір приєднатися до ініціативи European Sky Shield, спрямованої на створення загальноєвропейської системи ППО. 

ШвейцаріяППОSky Shield

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