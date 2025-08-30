Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Швейцарія інвестує понад 100 млн доларів у відновлення України

30 серпня 2025, 17:12
Фото: AP
Проєкти охоплять енергетику, інфраструктуру та гуманітарне розмінування і стартують уже цієї осені.
Швейцарський бізнес виділить понад 100 мільйонів доларів на відновлення та розвиток України.
 
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.
 
За даними міністерства, понад 93 млн швейцарських франків, або ж понад 114 млн доларів, будуть виділені на проєкти з відбудови та розвитку України у межах Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Швейцарською Конфедерацією.
 
Йдеться про проєкти у сферах енергетики, інфраструктури, житла, здоров’я, освіти та гуманітарного розмінування, які стартують уже восени.
 
Серед проєктів, які очікуються до впровадження, понад 80% вже подані і координуються Міністерством розвитку громад і територій України.
 
Їхня вартість - понад 76 млн швейцарських франків із 93 млн, які будуть виділені урядом Швейцарії.
 
Йдеться зокрема про такі проєкти:
 
  • у залізничній сфері: створення підприємства з виробництва залізничних кріпильних систем у Кременчуці для переходу на європейську залізничну колію та виробництво контактних дротів для електрифікації залізниці;
  • у сфері житла: будівництво модульних будинків для внутрішньо переміщених осіб у Вінниці та Сумській області, а також заміна вікон у пошкоджених будинках Харкова та східних областей.
 
Ці проєкти, за даними міністерства, узгоджуються з державними стратегіями та політикою відновлення, спрямовані на відбудову та розвиток соціальної й критичної інфраструктури та покращення житлових умов.
 
Проєкти будуть впроваджуватися зокрема і у прифронтових регіонах або на деокупованих територіях.
 
"Залучення швейцарського бізнесу стало можливим завдяки міжурядовій угоді між Україною та Швейцарією. Проєкти за підтримки бізнесу не лише допомагають відбудові та розвитку української інфраструктури, а також створюють нові робочі місця та зміцнюють економіку громад", - додали в Мінрозвитку.

 

Швейцаріявійна в Україніросія окупанти

