Швейцарія інвестує понад 100 млн доларів у відновлення України

Проєкти охоплять енергетику, інфраструктуру та гуманітарне розмінування і стартують уже цієї осені.

Швейцарський бізнес виділить понад 100 мільйонів доларів на відновлення та розвиток України.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

За даними міністерства, понад 93 млн швейцарських франків, або ж понад 114 млн доларів, будуть виділені на проєкти з відбудови та розвитку України у межах Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Швейцарською Конфедерацією.

Йдеться про проєкти у сферах енергетики, інфраструктури, житла, здоров’я, освіти та гуманітарного розмінування, які стартують уже восени.