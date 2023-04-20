Швейцарія вживе заходів щодо посольства рф, яке опублікувало заяву із погрозами журналісту швейцарської газети

Розглядається варіант виклику посла, а також інші способи дипломатичного впливу.

Міністерство закордонних справ Швейцарії заявило, що "вживе заходів" щодо посольства рф у зв'язку з погрозами дипломатичного представництва росії на адресу швейцарського журналіста.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Посольство рф звинуватило віденського кореспондента Neue Zürcher Zeitung Іво Мейнссена у "виправданні тероризму" та "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі", згадавши його публікацію в NZZ про тимчасово окупований рф Мелітополь.

Можливо, дипломатів рф вивела із себе публікація Мейнссена від 7 квітня про партизанський рух у Мелітополі.

19 квітня МЗС Швейцарії опублікувало в Twitter заяву, в якій оцінило погрози російського посольства на адресу громадянина Швейцарії як "неприйнятні".

"Посольство росії в Берні пригрозило журналісту NZZ юридичними заходами в росії за його репортаж. Такий спосіб дій неприйнятний, і ми недвозначно повідомимо про це російського посла", - йшлося у повідомленні.

Сьогодні, 20 квітня, офіційний представник МЗС Швейцарії заявив, що міністерство розглядає різні варіанти реакції на погрози на адресу журналіста, які опублікувало посольство росії.

Серед інших, розглядається варіант виклику посла, а також інші способи дипломатичного впливу.