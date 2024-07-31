Широкомасштабна війна на Близькому Сході не є неминучою – Пентагон

Проте Сполучені Штати допоможуть Ізраїлю захищатися в разі нападу.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, який вважає, що повномасштабна війну на Близькому Сході не є неминучою, передає Reuters.

"Я не вважаю, що війна неминуча. Я дотримуюся цієї думки. Я думаю, що завжди є місце та можливості для дипломатії", – сказав Остін.

За його словами, якщо на Близькому Сході спалахне ширший конфлікт, Вашингтон продовжить допомагати захищатися Ізраїлю, якщо на нього нападуть, але пріоритетом буде деескалація напруженості.

"Знову ж таки, ми збираємося зробити все, що в наших силах, аби пересвідчитися, що ми не отримаємо більш масштабний конфлікт у всьому регіоні", – запевнив глава Пентагону.

Водночас США намагаються стримати Ізраїль від війни з Ліваном.