ПОЛІТИКА

Сі Цзіньпін хоче розширити економічне партнерство з росією в ключових галузях – Reuters

04 листопада 2025, 14:26
путін та Сі Цзіньпін, фото Agence France-Presse
Сі зустрівся з російським прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним у Пекіні.

Президент Китаю Сі Цзіньпін має намір розширити взаємні інвестиції з росією. Він підтвердив прихильність Пекіна розвитку відносин, попри "нестабільну" зовнішню обстановку.

Агентство Reuters пише, що Сі зустрівся з російським прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним у Пекіні.

"Китайсько-російські відносини продовжують розвиватися в напрямку більш високого рівня і більш високої якості, неухильно просуваючись вперед, попри нестабільну зовнішню обстановку. Захист, зміцнення і розвиток китайсько-російських відносин - стратегічний вибір для обох сторін", - заявив сказав Сі.

Він виокремив такі галузі, як енергетика, сільське господарство, аерокосмічна промисловість, цифрова економіка та екологічно чистий розвиток, у яких країни можуть розвивати співробітництво і стимулювати нові двигуни зростання.

Зі свого боку Мішустін заявив, що для обох сторін важливо продовжувати створювати сприятливі умови для залучення взаємних інвестицій і підтримки спільних проєктів.

У спільному комюніке країни погодилися "зміцнювати співробітництво у всіх сферах і адекватно реагувати на зовнішні виклики". росія також підтвердила свою прихильність принципу "єдиного Китаю" і протидію "незалежності Тайваню".

Китайський лідер Сі Цзіньпін і російський диктатор владімір путін підписали угоду про "безмежне" партнерство в лютому 2022 року, перед повномасштабним вторгненням в Україну. Відтоді росія зверталася до Китаю, щоб пом'якшити наслідки санкцій, рекордно збільшивши обсяг торгівлі, розрахунків у юанях і поглиблення співпраці в галузі енергетики.

