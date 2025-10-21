Сійярто розповів, чи блокуватиме Угорщина нові санкції ЄС проти рф

Міністр закордонних справ Угорщини спростував чутки про те, що Будапешт заблокує нові обмеження.

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорили способи посилення тиску на російську економіку в майбутньому пакеті економічних санкцій, але не змогли дійти згоди щодо заходів, які наразі знаходяться на розгляді. Угорщина заявила, що не блокуватиме 19-й пакет антиросійських обмежень, Словаччина тим часом зберігає вето.

Про це повідомляє Euractiv.

Австрія відмовилася від своїх застережень ще у п'ятницю, 17 жовтня. Посли країн ЄС продовжать обговорення цього питання.

Очікується, що європейські лідери чинитимуть тиск на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, щоб той зняв вето на пакет заходів під час зустрічі в Брюсселі в четвер, 23 жовтня. Фіцо пов'язав блокування санкцій з політикою ЄС щодо поступового припинення використання автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння і, як очікується, буде вимагати поступок в обмін на свою згоду.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спростував чутки про те, що Будапешт заблокує 19-й пакет санкцій, можливо, з огляду на майбутню зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором путіним.

“У нас немає таких планів, щоб заблокувати його. Нам вдалося виключити всі ті заходи, які суперечили б нашим національним інтересам”, — сказав глава МЗС Угорщини.

На запитання Euractiv, чи брав він участь в обговоренні наступного раунду санкцій проти росії, Сійярто відповів, що “не бере участі в божевільних речах”, аргументуючи це тим, що санкційна політика ЄС провалилася, оскільки війна росії проти України триває.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна сказав Euractiv, що хоче, аби тарифи на імпорт російської нафти розглядалися як частина наступних кроків, зазначивши, що тарифи буде легше запровадити, ніж санкції, оскільки вони не вимагають одностайності серед 27 держав ЄС.

Цахкна висловив сподівання, що згода щодо 19-го пакету може бути досягнута в четвер, на саміті лідерів ЄС у Брюсселі.

“У нас все ще занадто багато країн, які споживають велику кількість російських енергоносіїв”, — додав глава МЗС Естонії.

Запропонований Єврокомісією минулого місяця новий пакет санкцій передбачає, що ЄС поступово припинить закупівлю російського скрапленого природного газу до січня 2027 року. Крім того, він буде спрямований проти компаній в Індії та Китаї, які допомагають росії в обході вже запроваджених обмежень, а також проти так званого нафтового тіньового флоту рф.