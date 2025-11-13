Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сійярто використав скандал із плівками НАБУ для тиску на Брюссель

13 листопада 2025, 09:53
Сійярто використав скандал із плівками НАБУ для тиску на Брюссель
Фото: Петер Сійярто (flickr.by/US_Department_of_State)
Глава угорського відомства вказав на нещодавно опубліковані свідчення корупції у найближчому оточенні Володимира Зеленського.

Через бурхливу в Україні корупцію потрібно зупинити фінансову допомогу від ЄС, заявив міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто.

Про це він написав у соцмережі.

"Брюссель роками фінансував українську державу грошима європейського народу. Тим часом в Україні процвітає корупція, і не дивно, що ніхто досі не бачив точного звіту про витрати коштів, отриманих від ЄС" – написав Сійярто.

Глава угорського відомства вказав на нещодавно опубліковані свідчення корупції у найближчому оточенні Володимира Зеленського.
 
"І чого ж Брюссель хоче тим часом? Відправити ще більше грошей на Україну, президенту Зеленському, в найближчому оточенні якого нещодавно було розкрито велику корупційну мережу. Час припинити це божевілля, ми повинні припинити відправляти гроші європейського народу на Україну!" – додав Сійярто.
 
У понеділок НАБУ розпочало масштабну спецоперацію щодо виявлення корупційних схем у сфері енергетики. У телеграм-каналі відомство опублікувало фото зі знайденими при ній сумками, набитими пачками іноземної валюти.
Угорщинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво
Політика
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво "войовничих вовків" в Китаї – CNN
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 12:27
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Політика
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 12:36
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Технології
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 00:45
За лаштунками кризи
Політика
За лаштунками кризи "Фідеш". Як Орбан використав Україну для боротьби з опозиційним Мадяром – Direkt36
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 14:29
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
Технології
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
11 листопада 2025, 14:24
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Політика
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 11:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється