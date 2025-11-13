Сійярто використав скандал із плівками НАБУ для тиску на Брюссель

Глава угорського відомства вказав на нещодавно опубліковані свідчення корупції у найближчому оточенні Володимира Зеленського.

Через бурхливу в Україні корупцію потрібно зупинити фінансову допомогу від ЄС, заявив міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто.

Про це він написав у соцмережі.

"Брюссель роками фінансував українську державу грошима європейського народу. Тим часом в Україні процвітає корупція, і не дивно, що ніхто досі не бачив точного звіту про витрати коштів, отриманих від ЄС" – написав Сійярто.

Глава угорського відомства вказав на нещодавно опубліковані свідчення корупції у найближчому оточенні Володимира Зеленського.

"І чого ж Брюссель хоче тим часом? Відправити ще більше грошей на Україну, президенту Зеленському, в найближчому оточенні якого нещодавно було розкрито велику корупційну мережу. Час припинити це божевілля, ми повинні припинити відправляти гроші європейського народу на Україну!" – додав Сійярто.

У понеділок НАБУ розпочало масштабну спецоперацію щодо виявлення корупційних схем у сфері енергетики. У телеграм-каналі відомство опублікувало фото зі знайденими при ній сумками, набитими пачками іноземної валюти.