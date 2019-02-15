Скандал у Кропивницькому: МОЗ заявляє, що іноземних студентів-медиків не депортують

Завдяки спільним зусиллям Міністерства охорони здоров'я, посольств, Міністерства освіти та науки і Державної міграційної служби, іноземні студенти продовжать навчання в Донецькому медуніверситеті.

"Іноземні студенти в Донецькому національному медичному університеті продовжать навчання та не будуть депортовані. Цього вдалось досягти завдяки спільним зусиллям МОЗ України, посольств, МОН України та Державної міграційної служби", - повідомляє прес-служба МОЗ у Facebook.

Зазначається, що наказ про скасування відрахування іноземних студентів підписав в.о. ректора Донецького національного медичного університету Олександр Герасименко. Крім того, для з’ясування обставин та перевірки інформації в адміністрації закладу, що знаходиться в Краматорську, прибули представники МОЗ України.

У Міністерстві додали, що 7 лютого були опубліковані накази про відрахування 850 іноземних студентів в Донецькому національному медуніверситеті, які були підписані першим проректором Ігорем Хрипаченком.

"На той час до МОЗ України не надходило інформації про відсутність ректора та про те, що виконуючим обов’язки ректора є перший проректор, відповідно до внутрішнього розподілу повноважень. Після отримання ухвали слідчого судді про те, що ректор Петро Кондратенко тимчасово відсторонений від посади ректора ДНМУ в межах строків досудового розслідування, Міністерство одразу призначило в.о. ректора Олександра Герасименка, який був деканом, для оперативного вирішення ситуації", - додали у прес-службі.

Крім того, МОЗ зверталось до Державної міграційної служби з проханням призупинити дії щодо питань пов‘язаних з цими студентами, а також до ДП "Інфоресурсу" з проханням не виключати студентів з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

У міністерстві закликали іноземців укладати двосторонні угоди - безпосередньо між студентом і закладом вищої освіти, що допоможе уникнути можливого шахрайства.

У відомстві нагадали, що іноземні громадяни сплатили за навчання в Донецькому медуніверситеті фірмі-рекрутеру ТОВ "Українські освітні послуги", але ці кошти до університету не надійшли, а офіційні документи, ймовірно, могли бути підробленими. За цими фактами вже відкриті кримінальні провадження.

Нагадаємо, що заклади вищої освіти (ЗВО) в Україні необґрунтовано завищують ціни за навчання, наслідком чого є недоступність вищої освіти для всіх охочих.