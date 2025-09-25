Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Словаччина просить час для відмови від російського газу

25 вересня 2025, 16:53
Словаччина просить час для відмови від російського газу
Фото: dt.ua
Словаччина готова обговорювати скорочення закупівель російського газу, але відкидає тиск та закликає до врахування економічних наслідків

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна не готова негайно відмовитись від російського газу через відсутність сталих альтернатив та високі фінансові ризики.

Про це повідомляє Reuters.

Словаччина поки не може повністю відмовитися від закупівель газу з росії. Міністр закордонних справ Юрай Бланар під час Генасамблеї ООН зазначив: "У нас немає інших варіантів, які могли б бути сталими, а також за розумною ціною. Для диверсифікації цього потрібен час. Саме тому ми закликаємо до певної емпатії".
 
За його словами, Словаччина ризикує втратити до 10 мільярдів євро, якщо достроково розірве існуючі контракти, що діють до 2034 року. Бланар додав: "Франція, Іспанія та Нідерланди... тож, бачите, картина трохи барвистіша, ніж чорно-біла".
 
Міністр підкреслив, що країна готова розглядати винятки та можливі компенсації, а ЄС повинен враховувати високі ціни на електроенергію. Раніше Єврокомісія повідомила про введення мит на імпорт російської нафти, щоб змусити Угорщину та Словаччину перейти на закупівлі альтернативних енергоносіїв.
війна в Україніросія окупантиСловаччина

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється