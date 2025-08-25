Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Словаччина пригрозила залишити Україну без дизельного пального через удари по "Дружбі"

25 серпня 2025, 10:31
Словаччина пригрозила залишити Україну без дизельного пального через удари по
Фото: dt.ua
За словами міністра, словацький завод Slovnaft є великим постачальником нафтопродуктів для України
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що українські атаки на нафтопровід "Дружба" "не йдуть їй на користь", та натякнув, що подальші обстріли можуть спричинити зупинку постачання словацького дизелю.
 
Про це повідомляє Teraz.
 
За словами дипломата, словацький нафтопереробний завод Slovnaft, який використовує для своєї роботи російську нафту, є великим постачальником нафтопродуктів для України, який, за словами глави словацького МЗС, забезпечує 10% її щомісячного споживання. Зокрема, завдяки цьому НПЗ Україна отримує від Словаччини дизельне пальне.
 
"Ми розуміємо, як Україні важко, але для нас ця інфраструктура теж дуже важлива, тим більше коли ми бачимо, що сама Україна шкодить власним інтересам, бо ризикує не мати достатньо пального на своєму боці. Наш національний інтерес полягає в захисті цих постачань, і тому ми також відкрито спілкуємося з українською стороною. І я продовжуватиму робити це на європейському рівні", – каже він.
 
Бланар наголосив, що не хоче загострювати ситуацію між Києвом та Братиславою, та закликав до "прагматичного підходу".
Словаччинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

FP-5
Технології
FP-5 "Фламінго" – крилата ракета з дальністю польоту 3000 кілометрів. Що нова українська розробка означає для війни та майбутнього Європи – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 13:15
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О’Брайен
Політика
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 10:06
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється