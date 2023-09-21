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ПОЛІТИКА

Словаччина та Україна домовилися про систему торгівлі зерном, що дозволить зняти заборону

21 вересня 2023, 13:28
Словаччина та Україна домовилися про систему торгівлі зерном, що дозволить зняти заборону
Фото: english.ruvr.ru
Україна і Польща також знайдуть рішення щодо експорту української агропродукції, яке враховує інтереси обох держав.

Міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися про створення системи ліцензування торгівлі зерном, що дозволить зняти заборону імпорту до Словаччини після створення системи.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням Міністерства сільського господарства Словаччини, міністри домовилися про створення системи торгівлі зерном, яка ґрунтується на видачі та контролю ліцензій.

"Поки цю систему не буде запущено і повністю протестовано, заборона на імпорт чотирьох товарів з України залишиться в силі", - йдеться у повідомленні.

Україна також погодилася не подавати позов до СОТ, стверджує словацьке міністерство.

Міністерство Словаччини не уточнило, як працюватиме система ліцензування.

В Міністерстві аграрної політики та продовольства України також повідомили, що Україна і Польща знайдуть рішення щодо експорту української агропродукції, яке враховує інтереси обох держав.

Міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн.

Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодили, з урахуванням цього, виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту.

Нагадаємо, Європейська комісія вирішила не продовжувати обмеження щодо ввезення сільськогосподарської продукції з України на територію п’яти держав ЄС.  Однак Уряди трьох країн: Польщі, Словаччини та Угорщини оголосили, що в односторонньому порядку продовжать заборону на імпорт з України низки продовольчих товарів.

Україна заявила, що буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції.

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Генасамблеї ООН заявив, що партнери в Європі підривають солідарність політичним театром. У Польщі своєю чергою зробили низку різких заяв, зокрема, про зниження допомоги Україні через "зернове питання".

ПольщаСловаччиназерно

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