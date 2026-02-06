Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Словенія готує заборону соцмереж для дітей до 15 років

06 лютого 2026, 10:57
Словенія готує заборону соцмереж для дітей до 15 років
Фото: з вільного доступу
До розробки законопроєкту будуть залучені експерти з освіти та цифрових технологій.

Словенія планує заборонити доступ до соціальних мереж для дітей віком до 15 років.

Про це на пресконференції повідомив віцепремʼєр-міністр Матей Аркон, передає Reuters.

За його словами, ініціатива виходить від Міністерства освіти та ґрунтується на досвіді інших країн. До розробки законопроєкту будуть залучені експерти з освіти та цифрових технологій, щоб забезпечити ефективний захист дітей і підлітків від потенційних ризиків онлайн.

"Це була гаряча тема в усьому світі та Європі протягом останніх тижнів і місяців, і цим ми як уряд показуємо, що піклуємося про наших дітей", — наголосив Аркон після засідання уряду.

Віцепремʼєр зазначив, що регулювати планують соціальні мережі, де поширюється контент, серед яких TikTok, Snapchat та Instagram.

У грудні Австралія стала першою країною, яка заборонила соцмережі для дітей віком до 16 років. У січні Франція підтримала перше читання законопроєкту про заборону соцмереж для дітей до 15 років. Після розгляду в Сенаті закон може набрати чинності, ставши першою повною забороною у Європі.

дітисоцмережіСловенія

