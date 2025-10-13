Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Словенія офіційно долучилася до закупівель зброї для України в рамках НАТО

13 жовтня 2025, 20:07
Фото: з вільного доступу
Проте деталі пакета допомоги Україні залишаються засекреченими.

Словенія офіційно долучилася до ініціативи НАТО PURL, спрямованої на закупівлю американської зброї для України, посилюючи оборонний потенціал Києва. 

Про це заявив прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Любляні. 

"Я не можу розкрити суму, оскільки вона засекречена. Наразі не маю повноважень її розсекречувати, але зазначу, що ця допомога передбачена у бюджеті Міністерства оборони на 2025 рік, тож це не додаткові витрати", - зазначив прем’єр.

Він підкреслив, що пакет допомоги зосереджений виключно на зміцненні оборонного потенціалу України, зокрема включає системи протиповітряної оборони для захисту енергетичної та цивільної інфраструктури.

"Вже тривалий час Словенія надає Україні виключно оборонні засоби, і це стосується й цього пакета", - додав Голоб.

Під час засідання Парламентської асамблеї НАТО у Любляні президент України Володимир Зеленський подякував Словенії та іншим країнам-членам Альянсу за приєднання до ініціативи PURL (Перелік пріоритетних потреб України), яка передбачає закупівлю озброєнь американського виробництва для підтримки оборонних можливостей України.

 
НАТО Словенія підтримка України

