Болгарія припинить транзит російського газу у 2026 році – прем'єр Желязков

24 вересня 2025, 20:09
Болгарія припинить транзит російського газу у 2026 році – прем'єр Желязков
Фото: google.com
Країна рухається до повної відмови від російського палива.

Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив, що його країна має намір припинити дію договору про транзит російського природного газу вже у 2026 році. Це рішення узгоджується з загальноєвропейським курсом на зменшення енергетичної залежності від рРосії.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Болгарське національне радіо.

"Ми, як частина Європейського Союзу, приєднаємося до рішень Союзу про припинення дії договорів щодо використання або транзиту російського газу в короткостроковій перспективі до 2026 року," - заявив Желязков.

Він також додав, що у довгостроковій перспективі Болгарія планує повністю відмовитися від російського газу до 2028 року.

Ця заява прозвучала на тлі закликів з боку президента США Дональда Трампа до європейських країн припинити закупівлю російських енергоносіїв. 

Він також наголосив, що фінансування російських ресурсів означає фінансування війни.

Цього тижня Єврокомісія назвала країни, які все ще імпортують газ з росії

 

