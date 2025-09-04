Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Соціолог спростував інформацію The Guardian про передвиборчу кампанію Залужного

04 вересня 2025, 11:18
Соціолог спростував інформацію The Guardian про передвиборчу кампанію Залужного
Валерій Залужний
Соціолог також вважає, що нинішня харизма Залужного — це харизма героя.

Інформація від The Guardian про те, що посол України у Великій Британії Валерій Залужний уже готується до передвиборчої кампанії, не відповідає дійсності, заявив соціолог і стратег знакових виборчих кампаній Ігор Гринів.

В інтерв'ю Українській правді він також заявив, що, ймовірно, керівником виборчої кампанії Залужного є сам Залужний.

"Що б там не писали The Guardian, керівником виборчої кампанії Залужного, на мою думку, є сам Валерій Федорович. Я знаю його команду. Вона значно менша, ніж можна собі уявити. Це він сам і, можливо, ще кілька людей. І є ще одне, у чому The Guardian помиляється: Валерій Федорович не розпочав виборчу кампанію. А от людей, які хотіли б стати її учасниками, уже сісти на борт цього літака і навіть трохи ним покерувати, напевно, дуже багато", — заявив він.

Соціолог також вважає, що нинішня харизма Залужного — це харизма героя. 

"Це харизма Тесея, який здобув багато перемог і з ним у човен сів багатьох інших героїв. Це харизма захисника. Залужному, якого ми зараз закохані, під час фокус-груп українці приписують усі можливі чесноти ідеального президента", — додав він.

Також Гринів зазначає, що українці сприймають і Зеленського, і Залужного як військових.

"Це (Зеленський — ред.) людина в умовній формі. Люди ясно усвідомлюють, що він — верховний головнокомандувач. Не просто лідер воєнного часу, а людина, яка в кінцевому підсумку керує армією, призначає і знімає головкомів. У глав українців частина довіри й авторитету до Зеленського базується на тому, що він також воює", — заявив він.

19 серпня американська журналістка Кеті Лівінгстон повідомила на своїй сторінці в соцмережі Х, що посол України у Великій Британії, генерал Валерій Залужний нібито почав підготовку до виборів президента України.

Джерело, близьке до передвиборчої кампанії, повідомило Лівінгстон, що штаб-квартира Залужного вже активно працює в Лондоні, і набір нових членів триває: "Це не просто спекуляції. Колишній головнокомандувач України, нині посол у Великій Британії, фактично розпочав свою кампанію". Лівінгстон також розповіла, що "медіа-операцією Залужного" керує колишня журналістка ВВС Оксана Тороп.

Вона підкреслила: "Валерій Залужний озвучував свою позицію неодноразово і, наскільки я знаю, вона не змінилася: поки триває війна, потрібно працювати на збереження країни, а не думати про вибори".

вибориВалерій Залужнийвійна в Україні

