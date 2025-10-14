Союзник НАТО пропонує Україні спосіб обійти обмеження у виробництві озброєнь – BI

За програмою "Будуємо для України" Копенгаген виділяє понад 50 млн дол. на підтримку компаній, які відкриють виробництво в Данії.

Данія запропонувала рішення для частини проблем української оборонної промисловості — надати виробникам із України можливість розгорнути виробництво на її території.

Про це пише Business Insider.

Українські оборонні підприємства постійно стикаються з браком фінансування, тож хоча технічні потужності й дозволяють нарощувати випуск зброї, виробництво обмежене бюджетними можливостями. За оцінками представників галузі, у разі збільшення фінансування виробництво могло б зрости більш ніж утричі. Ініціатива Данії має на меті зняти ці обмеження шляхом передислокації виробничих потужностей.

За програмою "Будуємо для України" Копенгаген виділяє понад 50 млн дол. на підтримку компаній, які відкриють виробництво в Данії. Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен зазначив, що це також дасть датським збройним силам доступ до "новітніх технологій і досвіду України".

Як пояснює BI, жорсткі українські експортні правила фактично гальмують виведення продукції за кордон, тож релокація в межах НАТО відкриває можливості для передачі технологій, ноу-хау і спільних розробок, а також зменшує ризики російських ударів по виробничих потужностях. Розміщення виробництва в Європі також полегшує масштабування і сприяє інтеграції української оборонки з європейськими арміями.

Генеральний директор української компанії Ark Robotics у коментарі Business Insider зауважив, що через постійні превентивні заходи й розосередження виробництва з метою безпеки процеси уповільнюються, тож фірми прагнуть перенести значну частину виробництва до інших європейських країн, аби не стати «головною мішенню».

Поки що одна українська компанія — Fire Point, яка виробляє безпілотники та ракети — підтвердила плани відкрити виробничі потужності в Данії, де вона має намір налагодити виробництво ракетного пального. Очікується, що згодом кількість таких партнерств зростатиме.