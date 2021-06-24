Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

SpaceX відправила на МКС маленьких кальмарів для досліджень імунітету астронавтів

Кальмари, відправлені на МКС, повернуться на Землю у липні
Кількадесят маленьких кальмарів, вирощених у морській лабораторії Кевало на Гаваях, були відправлені до МКС під час останньої місії SpaceX із доставки вантажів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Guardian.

Вчені хочуть з’ясувати, як перебування у космосі впливає на кальмарів, які є унікальними з погляду біології тварин, що живуть у симбіозі з природними бактеріями, які допомагають регулювати їхній біолюмінесцентний ефект.

Фахівці сподіваються прослідкувати за зміною симбіозу кальмарів із бактеріями за низької чи відсутньої гравітації.

Результати експерименту науковці використають для кращого розуміння того, як у космосі змінюється стан тіла людини із присутніми на ньому мікробами і, як наслідок, загальний стан здоров'я.

"Оскільки астронавти проводять усе більше і більше часу в космосі, у їхній імунній системі порушується регулювання, вона погано функціонує… Імунітет погано розпізнає бактерії, і вони хворіють", - сказав дослідник Джеймі Фостер.

За його словами, розуміння того, що відбувається з кальмарами в космосі, може допомогти вирішити такі проблеми.

Як зазначається, кальмари, відправлені на МКС, повернуться на Землю у липні.

Нагадаємо, що астронавти МКС вийшли у відкритий космос для встановлення сонячної батареї

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 06 2021 16:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Скільки часу піде, щоб збити небезпечний для Землі астероїд

Скільки часу піде, щоб збити небезпечний для Землі астероїд

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.