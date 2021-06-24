SpaceX відправила на МКС маленьких кальмарів для досліджень імунітету астронавтів

Кальмари, відправлені на МКС, повернуться на Землю у липні

Кількадесят маленьких кальмарів, вирощених у морській лабораторії Кевало на Гаваях, були відправлені до МКС під час останньої місії SpaceX із доставки вантажів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Guardian.

Вчені хочуть з’ясувати, як перебування у космосі впливає на кальмарів, які є унікальними з погляду біології тварин, що живуть у симбіозі з природними бактеріями, які допомагають регулювати їхній біолюмінесцентний ефект.

Фахівці сподіваються прослідкувати за зміною симбіозу кальмарів із бактеріями за низької чи відсутньої гравітації.

Результати експерименту науковці використають для кращого розуміння того, як у космосі змінюється стан тіла людини із присутніми на ньому мікробами і, як наслідок, загальний стан здоров'я.

"Оскільки астронавти проводять усе більше і більше часу в космосі, у їхній імунній системі порушується регулювання, вона погано функціонує… Імунітет погано розпізнає бактерії, і вони хворіють", - сказав дослідник Джеймі Фостер.

За його словами, розуміння того, що відбувається з кальмарами в космосі, може допомогти вирішити такі проблеми.

Як зазначається, кальмари, відправлені на МКС, повернуться на Землю у липні.

Нагадаємо, що астронавти МКС вийшли у відкритий космос для встановлення сонячної батареї