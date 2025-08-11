Спецпредставник кремля переконаний, що зустріч Трампа і путіна принесе мир

,Також Дмитрієв опублікував твіт, натякаючи на символізм зустрічі саме на Алясці.

Зустріч російського правителя путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці принесе мир.

Про це заявив спецпредставник путіна з економічної співпраці Кирило Дмитрієв.

"Неоконсерватори та інші розпалювачі воєн не посміхатимуться 15 серпня 2025 року. Діалог путіна та Трампа принесе надію, мир та глобальну безпеку", - написав він у соціальній мережі X.

Також Дмитрієв опублікував твіт, натякаючи на символізм зустрічі саме на Алясці. Він заявив, що ця територія історично пов'язує росію та США. Зокрема, спецпредставник путіна опублікував карту 1860 року, на якій Аляску названо " російською Америкою".