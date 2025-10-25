Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Спецпредставник путіна заявив про наближення домовленостей між росією, США та Україною

25 жовтня 2025, 10:58
Спецпредставник путіна заявив про наближення домовленостей між росією, США та Україною
з вільних джерел
За його словами, росія прагне не просто перемир’я, а "остаточного врегулювання".

Спецпредставник російського диктатора Кіріл Дмітрієв заявив, що росія, США та Україна близькі до дипломатичного вирішення питання про закінчення повномасштабного вторгнення. Після прибуття до Вашингтона для переговорів з американськими посадовцями в ефірі телеканалу CNN він зауважив, що зустріч між президентами Дональдом Трампом і владіміром путіним не була скасована, як стверджував американський лідер, і, ймовірно, відбудеться пізніше.

Про це пише Reuters. 

Європейські дипломати раніше повідомляли агентству, що країни ЄС разом з Україною опрацьовують нову пропозицію щодо припинення вогню по чинній лінії зіткнення, де США відіграють ключову роль у процесі врегулювання.

"Це великий крок з боку президента Зеленського, який уже визнав, що йдеться про лінії фронту. Знаєте, його попередня позиція полягала в тому, що росія має повністю залишити територію, тож, на мою думку, ми досить близькі до дипломатичного рішення, яке може бути опрацьоване", — сказав Дмітрієв. 

Важливо, що у своїх коментарях спецпредставник путіна не уточнив деталей щодо цього рішення, а на запитання, чому путін не погодився заморозити лінію фронту для припинення вогню, він заявив, що Росія прагне не просто перемир’я, а "остаточного врегулювання війни".

Видання зазначає, що візит Дмитрієва до Сполучених Штатів для давно запланованої зустрічі відбувається на тлі нещодавно оголошених американських санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній, які мали на меті тиснути на путіна, щоб змусити його припинити війну. Попри це, Дмитрієв запевнив, що діалог між росією та США продовжуватиметься.

"Це (діалог між країнами — ред.) можливо лише за умови, що інтереси росії будуть враховані та поважатимуться", — підкреслив він.

