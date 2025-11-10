Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Спікерка парламенту Сербії здійснила неанонсований візит до Києва

10 листопада 2025, 16:38
Спікерка парламенту Сербії здійснила неанонсований візит до Києва
Вона зустрілася з Русланом Стефанчуком, підтвердивши готовність Сербії підтримувати Україну на шляху до ЄС та поглиблювати співпрацю парламентів обох країн.

Спікерка парламенту Сербії Ана Брнабіч у понеділок, 10 листопада, прибула до Києва з неанонсованим візитом, щоб обговорити розвиток двосторонньої співпраці між парламентами та країнами.

Про це повідомляє сербське державне інформаційне агентство Tanjug.

Після зустрічі з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком Брнабіч заявила, що сербський та український парламенти співпрацюють у багатьох сферах і можуть ще більше поглибити взаємодію для зміцнення дружби між країнами.

"Ви можете розраховувати на всю технічну допомогу та експертні знання Сербії на шляху України до ЄС", - зазначила вона, підкресливши, що інтеграція в Європейський Союз є однією зі стратегічних цілей обох держав.

Брнабіч додала, що в сербському парламенті існує група дружби Сербія–Україна, і висловила сподівання на створення українського аналога, який незабаром відвідає Сербію. За її словами, Белград готовий надати політичну, технічну та експертну підтримку Києву.

Спікерка відзначила також регулярне спілкування президентів Александера Вучича та Володимира Зеленського, останнє з яких відбулося 5 листопада, а також наголосила на значній гуманітарній і фінансовій допомозі Сербії Україні, що перевищує підтримку всіх країн Західних Балкан разом.

"Україна є другом Сербії, і ми високо цінуємо взаємну повагу до територіальної цілісності та принципів міжнародного права", - додала Брнабіч.

Візит спікерки парламенту Сербії покликаний підкреслити подальше зміцнення співпраці між парламентами та державами, а Брнабіч запросила Руслана Стефанчука відвідати Белград у відповідь.

 
СербіяУкраїна

Останні матеріали

Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Політика
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 15:51
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників Кремля і в Європі – Politico
Політика
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників Кремля і в Європі – Politico
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 12:08
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 00:17
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
Спорт
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
09 листопада 2025, 15:39
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Політика
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 14:14
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Політика
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 10:31
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Політика
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 00:37
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Політика
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 16:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється