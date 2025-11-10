Спікерка парламенту Сербії здійснила неанонсований візит до Києва

Вона зустрілася з Русланом Стефанчуком, підтвердивши готовність Сербії підтримувати Україну на шляху до ЄС та поглиблювати співпрацю парламентів обох країн.

Спікерка парламенту Сербії Ана Брнабіч у понеділок, 10 листопада, прибула до Києва з неанонсованим візитом, щоб обговорити розвиток двосторонньої співпраці між парламентами та країнами.

Про це повідомляє сербське державне інформаційне агентство Tanjug.

Після зустрічі з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком Брнабіч заявила, що сербський та український парламенти співпрацюють у багатьох сферах і можуть ще більше поглибити взаємодію для зміцнення дружби між країнами.

"Ви можете розраховувати на всю технічну допомогу та експертні знання Сербії на шляху України до ЄС", - зазначила вона, підкресливши, що інтеграція в Європейський Союз є однією зі стратегічних цілей обох держав.

Брнабіч додала, що в сербському парламенті існує група дружби Сербія–Україна, і висловила сподівання на створення українського аналога, який незабаром відвідає Сербію. За її словами, Белград готовий надати політичну, технічну та експертну підтримку Києву.

Спікерка відзначила також регулярне спілкування президентів Александера Вучича та Володимира Зеленського, останнє з яких відбулося 5 листопада, а також наголосила на значній гуманітарній і фінансовій допомозі Сербії Україні, що перевищує підтримку всіх країн Західних Балкан разом.

"Україна є другом Сербії, і ми високо цінуємо взаємну повагу до територіальної цілісності та принципів міжнародного права", - додала Брнабіч.

Візит спікерки парламенту Сербії покликаний підкреслити подальше зміцнення співпраці між парламентами та державами, а Брнабіч запросила Руслана Стефанчука відвідати Белград у відповідь.