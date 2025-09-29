Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США активізують виробництво боєприпасів через ризики зіткнення з Китаєм

29 вересня 2025, 14:56
США активізують виробництво боєприпасів через ризики зіткнення з Китаєм
Фото: afp.com
Військові та оборонні підрядники розглядають необхідність масштабного розширення виробничих потужностей, модернізації заводів і нарощування ланцюжків поставок.

Пентагон планує значно збільшити виробництво ракет і бойових засобів, щоб підготуватися до можливого збройного зіткнення з Китаєм.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як наголошується в публікації, подвоєння виробництва є частиною зусиль США зі зміцнення оборонного потенціалу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Військові та оборонні підрядники розглядають необхідність масштабного розширення виробничих потужностей, модернізації заводів і нарощування ланцюжків поставок.

Однією з ключових проблем є розрив між поточною виробничою здатністю і вимогами до кількості боєприпасів і ракет, які можуть бути затребувані у великому конфлікті.

Збільшення виробництва ракет також передбачає залучення ресурсів з приватного сектора, прискорення ліцензування та зняття бюрократичних перешкод для оборонної промисловості.

При цьому в Пентагоні усвідомлюють ризики - необхідність балансувати інвестиції, забезпечити надійність поставок і уникнути логістичних вузьких місць.

