США, Британія та Австралія оприлюднили деталі свого плану створення нового флоту атомних підводних човнів

Він спрямований на протидію впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

США, Велика Британія та Австралія оприлюднили подробиці свого плану по створенню нового флоту атомних підводних човнів у рамках альянсу AUKUS.

Угода передбачає, що Австралія повинна отримати від США свої перші атомні підводні човни - щонайменше три.

Про це пише BBC.

Союзники також працюватимуть над створенням нового флоту з використанням передових технологій, включаючи реактори Rolls-Royce британського виробництва.

Відповідно до угоди, з цього року моряки ВМС Австралії будуть відправлені на бази підводних човнів США і Великій Британії, щоб навчитися користуватися атомними підводними човнами.

З 2027 року США та Британія також розмістять невелику кількість атомних підводних човнів у Перті, Західна Австралія, до того, як Канберра придбає три американські підводні човни класу "Вірджинія" на початку 2030-х років із можливістю купівлі ще двох.

Після цього планується спроектувати й побудувати абсолютно новий атомний підводний човен для ВМС Великої Британії й Австралії - модель, яка отримала назву SSN-AUKUS. Цей бойовий корабель буде побудований у Британії та Австралії за британським проектом, але з використанням технологій всіх трьох держав.

Президент США Джо Байден заявив, що всі три країни віддані забезпеченню того, щоб Індо-Тихоокеанський регіон залишався вільним і відкритим.

"Формуючи це нове партнерство, ми знову показуємо, як демократії можуть забезпечити нашу власну безпеку та процвітання... Не тільки для нас, але й для всього світу", - сказав він.

Байден також пообіцяв виділити $4,6 мільярда на розширення потужностей США із будівництва підводних човнів і поліпшення технічного обслуговування існуючих атомних підводних човнів класу "Вірджинія".

Прем'єр-міністр Австралії заявив, що план, який обійдеться Канберрі приблизно в $246 млрд протягом 30 років, став "найбільшою разовою інвестицією в оборонний потенціал Австралії за всю її історію". Ентоні Альбанезе сказав, що будівництво підводних човнів на австралійських корабельнях також створить тисячі робочих місць.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначив, за 18 місяців, що минули з моменту створення альянсу AUKUS, проблеми глобальної стабільності тільки зросли.

"Незаконне вторгнення росії в Україну, зростаюча наполегливість Китаю, дестабілізуюча поведінка Ірану і Північної Кореї - усе це загрожує створити світ, який охоплюють небезпека, безлад і розкол", - сказав Сунак.

У рамках свого візиту до США Сунак також пообіцяв збільшити витрати на оборону майже на $6 мільярдів протягом наступних двох років, щоб протистояти загрозам з боку ворожих держав.

Пекін різко розкритикував військово-морську угоду. Міністерство закордонних справ Китаю у вівторок звинуватило три країни в тому, що вони "все далі й далі йдуть шляхом помилок і небезпек".

Місія Китаю в ООН раніше також звинуватила західних союзників у зриві зусиль з ядерного нерозповсюдження.

Але президент США Джо Байден заявив, що угода в рамках AUKUS спрямована на зміцнення миру в регіоні, і підкреслив, що підводні човни будуть "атомними, а не ядерними".

Виступаючи разом із прем'єр-міністрами Великої Британії та Австралії Ріші Сунаком і Ентоні Альбанезе в Сан-Дієго (штат Каліфорнія), Байден сказав, що угода не поставить під загрозу прагнення Австралії стати без'ядерною країною.