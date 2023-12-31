США допомогли відбити напад бойовиків-хуситів на торгове судно у Червоному морі
31 грудня 2023, 15:55
Фото: Укрінформ
Американські сили не зазнали ніяких втрат.
Сили США, які патрулюють у Червоному морі, допомогли судну компанії MAERSK відбити напад бойовиків-хуситів, які обстріляли його і намагались зайти на борт.
Про це повідомило Центральне командування ЗС США.
Напад на судно почався близько 6:30 за місцевим часом поблизу берегів Ємена. Контейнеровоз MAERSK HANGZHOU вдруге за добу подав сигнал тривоги і повідомив, що його атакують бойовики-хусити на чотирьох невеликих човнах.
Бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї, підійшли до судна на відстань близько 20 метрів та намагалися піднятись на борт. Найнята охорона контейнеровоза відстрілювалася у відповідь, доки прибула допомога.
На прохання про допомогу відреагували гелікоптери США з авіаносця "Дуайт Ейзенхауер" та есмінець Gravely.
"Коли до бойовиків на малих човнах звернулися з вербальними сигналами, вони почали обстрілювати гелікоптери… Гелікоптери флоту США відкрили вогонь у відповідь, затопивши три з чотирьох човнів і вбивши екіпажі. Четвертий човен втік", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, останніми тижнями підтримувані Іраном бойовики-хусити почали нападати на торгові судна довкола Аравійського півострова або обстрілювати їх під приводом, що атакують пов'язані з Ізраїлем судна.
Перевізники через це почали змінювати маршрути і прямувати з Азії до Європи в обхід Африки, що може призвести до зростання цін на нафту і різноманітні споживчі товари.