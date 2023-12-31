Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США допомогли відбити напад бойовиків-хуситів на торгове судно у Червоному морі

31 грудня 2023, 15:55
США допомогли відбити напад бойовиків-хуситів на торгове судно у Червоному морі
Фото: Укрінформ
Американські сили не зазнали ніяких втрат.
Сили США, які патрулюють у Червоному морі, допомогли судну компанії MAERSK відбити напад бойовиків-хуситів, які обстріляли його і намагались зайти на борт.
 
Про це повідомило Центральне командування ЗС США.
 
Напад на судно почався близько 6:30 за місцевим часом поблизу берегів Ємена. Контейнеровоз MAERSK HANGZHOU вдруге за добу подав сигнал тривоги і повідомив, що його атакують бойовики-хусити на чотирьох невеликих човнах.
 
Бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї, підійшли до судна на відстань близько 20 метрів та намагалися піднятись на борт. Найнята охорона контейнеровоза відстрілювалася у відповідь, доки прибула допомога.
 
На прохання про допомогу відреагували гелікоптери США з авіаносця "Дуайт Ейзенхауер" та есмінець Gravely.
 
"Коли до  бойовиків  на малих човнах звернулися з вербальними сигналами, вони почали обстрілювати гелікоптери… Гелікоптери флоту США відкрили вогонь у відповідь, затопивши три з чотирьох човнів і вбивши екіпажі. Четвертий човен втік", – йдеться у повідомленні.
 
Нагадаємо, останніми тижнями підтримувані Іраном бойовики-хусити почали нападати на торгові судна довкола Аравійського півострова або обстрілювати їх під приводом, що атакують пов'язані з Ізраїлем судна. 
 
Перевізники через це почали змінювати маршрути і прямувати з Азії до Європи в обхід Африки, що може призвести до зростання цін на нафту і різноманітні споживчі товари. 
СШАвійна в Україніросія окупантихусити

Останні матеріали

Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Cуспільство
Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 16:04
Захід має обміркувати
Політика
Захід має обміркувати "день, що попереду". Наступний рік буде більш насильницьким через росію, Іран та Китай – Мік Раян
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 12:18
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 08:53
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Політика
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 16:27
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Cуспільство
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 12:28
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Політика
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 09:30
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Технології
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 16:22
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Політика
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 12:46
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється