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CУСПІЛЬСТВО

США дозволять виробникам мікросхем Південної Кореї та Тайваню продовжувати діяльність у Китаї – WSJ

12 червня 2023, 20:44
США дозволять виробникам мікросхем Південної Кореї та Тайваню продовжувати діяльність у Китаї – WSJ
Фото: Bloomberg
Деякі аналітики вважають, що цей крок послабить американський експортний контроль, покликаний стримувати технологічний прогрес Китаю.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість дозволити провідним напівпровідниковим компаніям з Тайваню і Південної Кореї Samsung і TSMC зберегти і розширити свій бізнес в Китаї.

Про це пише The Wall Street Journal.

Однак, пише газета, деякі аналітики вважають, що цей крок послабить американський експортний контроль, покликаний стримувати технологічний прогрес Китаю.

Ця новина з'явилася в той час, коли відносини між Пекіном і США перебувають на найнижчому рівні через політичні та економічні проблеми, додає видання.

Газета нагадує, що у жовтні 2022 року адміністрація Байдена запровадила чергові санкції проти Китаю, заборонивши американським компаніям і фізособам продавати напівпровідники, створені з використанням американських технологій, без отримання експортної ліцензії.

До чорного списку США внесли десятки китайських компаній, торгівля з якими опинилася під забороною.

При цьому США тоді ж видали дозвіл на торгівлю з Китаєм кільком компаніям, серед яких опинилися і два гіганти у сфері виробництва напівпровідників - південнокорейська Samsung і тайванська TSMC. Дозвіл видали терміном на один рік, і його дія закінчується в жовтні 2023 року. 

За даними WSJ, Естевес заявив під час зборів із представниками індустрії мікрочіпів минулого тижня, що влада США "в осяжному майбутньому" має намір продовжити дію цього дозволу.

Як зазначає видання, така заява Естевеса викликала подив у деяких представників американської індустрії напівпровідників з огляду на те, що торговельна війна з Китаєм останніми місяцями знову активізувалася.

Так, у квітні цього року Управління з питань кібербезпеки Китаю оголосило про початок розслідування щодо американського виробника напівпровідників Micron Technology, а у травні заборонило місцевим операторам критичної інфраструктури купувати продукцію американської компанії.

КитаймікросхемиСША

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