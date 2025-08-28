США дозволили обмежений імпорт діамантів попри санкції проти росії

Водночас заборона на імпорт неіндустріальних діамантів російського походження загалом зберігається.

Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) видало нову загальну ліцензію №104A, яка частково пом’якшує обмеження на ввезення діамантів.

Документ дозволяє до 1 вересня 2026 року імпортувати в США неіндустріальні діаманти за певних умов:

від 1 карата — якщо вони перебували за межами росії до 1 березня 2024 року;

від 0,5 карата — якщо вони були вивезені з росії до 1 вересня 2024 року.

При цьому діаманти після цих дат не повинні були повторно експортуватися з території рф.

Водночас заборона на імпорт неіндустріальних діамантів російського походження загалом зберігається. Ліцензія також не скасовує інших обмежень — зокрема, заборони на операції з особами зі санкційного списку.