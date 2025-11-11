США хочуть вилучили з резолюції ООН згадку про територіальну цілісність України

США наполягають на тому, щоб резолюцію ООН подали у ширшому форматі – під назвою "війна в Україні" – без згадок про "територіальну цілісність" чи "агресію".

Адміністрація президента США Дональда Трампа нібито неочікувано виступила за те, щоб вилучити з резолюції ООН формулювання, які підтверджують територіальну цілісність України та засуджують російську окупацію Криму й інших регіонів.

Про це інформує Kyiv Post із посиланням на двох співрозмовників, обізнаних із внутрішніми обговореннями в ООН.

Щорічна резолюція, яку Україна подає до Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН під офіційною назвою "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь", протягом багатьох років залишається важливим дипломатичним інструментом, ідеться у статті. Вона підтверджує міжнародну підтримку суверенітету України й фіксує порушення прав людини на територіях, окупованих росією.

У грудні минулого року США разом із 77 іншими країнами проголосували за цю резолюцію, яку ухвалили 78 голосами "за". У документі прямо підтверджували територіальну цілісність і суверенітет України, засуджували анексію Криму росією й описували погіршення ситуації з правами людини на окупованих територіях. Тепер, за інформацією медіа, Вашингтон прагне вилучити ці формулювання. Два дипломатичні джерела повідомили, що США наполягають на тому, щоб резолюцію подали у ширшому форматі – під назвою "війна в Україні" – без згадок про "територіальну цілісність" чи "агресію". Західні партнери у неофіційних розмовах висловлюють занепокоєння, що цей крок фактично послабить головний щорічний документ ООН, який послідовно засуджував російське вторгнення, – і стане різким відходом від двопартійного консенсусу, що тривав із 2014 року, пише ЗМІ. Один із європейських дипломатів 9 листопада зазначив, що "це ще один приклад того, як Вашингтон відходить від ключових інтересів України у вирішальний момент дипломатії". За його словами, якщо ці формулювання приберуть, сигнал москві буде однозначний: США більше не очолюють захист міжнародного порядку. Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН, який опікується питаннями прав людини та гуманітарних справ, має розглянути резолюцію впродовж найближчих тижнів. Дипломати з кількох європейських країн, за повідомленнями видання, намагаються переконати США змінити позицію до голосування. Резолюція ООН щодо України не лише засуджує російську окупацію, а й створює основу для притягнення рф до відповідальності через МКС та інші міжнародні майданчики. Конфлікт навколо документа загострився після нового звіту Незалежної міжнародної комісії, яка підтвердила злочини проти людяності російських військ – убивства, депортації та примусові переміщення. Комісія підкреслила, що ці дії є свідомою, скоординованою політикою рф зі знищення української ідентичності на окупованих територіях. Для західних дипломатів позиція США, яка прагне "пом'якшити" формулювання, нагадує попередні випадки, коли Вашингтон діяв усупереч союзникам, зазначає Kyiv Post.

Попри запевнення американських посадовців, що зміни покликані зробити резолюцію "більш інклюзивною" та "орієнтованою на майбутнє", західні дипломати неофіційно розглядають це як частину ширшої тенденції – прагнення зменшити згадки про російську агресію в багатосторонніх форматах.

Союзники сподіваються, що Білий дім перегляне свою позицію, але наразі сигнал від адміністрації виглядає однозначним: "відданість Америки захисту кордонів України – колись основа трансатлантичної єдності – знову стала предметом торгу", резюмує автор.