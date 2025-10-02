Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США і Франція домагаються передачі Україні грецьких винищувачів Mirage 2000

02 жовтня 2025, 21:22
США і Франція домагаються передачі Україні грецьких винищувачів Mirage 2000
Сполучені Штати тиснуть на Грецію, щоб вона придбала більше систем озброєння в межах ініціативи Пріоритетний перелік потреб України (PURL).

Союзники по НАТО тиснуть на Грецію, щоб вона перепродала посередникам деякі зі своїх 25 винищувачів Mirage 2000−5, які згодом надійдуть Україні.

Про це повідомляє грецьке видання Kathimerini з посиланням на джерела.

Як йдеться в публікації, в основному на Афіни тиснуть США, Франція та країни Східної Європи, які знаходяться по сусідству з Україною й більш обізнані з небезпекою.

Видання пише: Сполучені Штати тиснуть на Грецію, щоб вона придбала більше систем озброєння в межах ініціативи Пріоритетний перелік потреб України (PURL). В ній досі брали участь переважно країни Балтії та Скандинавії, зазначає Kathimerini.

В матеріалі йдеться, що якщо Афіни вирішать піти на це, то вони продадуть Mirage 2000−5 посередникам, таким як США, Франція та Німеччина, а також Чехії та Естонії. 

Остання висловила зацікавленість у придбанні деяких з цих винищувачів і є однією з найвідданіших прихильниць України, підкреслює видання. Kathimerini пише, що потім посередники перепродадуть Mirage 2000−5 Україні або нададуть їй інші літаки.

Видання повідомляє, що Греція вже придбала у Франції 24 сучасні винищувачі Rafale. Однак враховуючи, що технічна підтримка 2000−5 припиниться у 2027 році, прагне позбутися старіших літаків.

Втім, переговори з Індією щодо їх продажу зайшли в глухий кут, серед балканських країн теж не знайшлося покупців, йдеться в матеріалі. 

Греція веде переговори з Францією щодо придбання ще 6−12 Rafale та домовляється про нижчу ціну в обмін на продаж частини 2000−5.

ГреціяСШАФранціявійна в УкраїніMirage 2000

Останні матеріали

росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Політика
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 00:19
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Політика
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 15:59
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється