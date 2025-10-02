США і Франція домагаються передачі Україні грецьких винищувачів Mirage 2000

Сполучені Штати тиснуть на Грецію, щоб вона придбала більше систем озброєння в межах ініціативи Пріоритетний перелік потреб України (PURL).

Союзники по НАТО тиснуть на Грецію, щоб вона перепродала посередникам деякі зі своїх 25 винищувачів Mirage 2000−5, які згодом надійдуть Україні.

Про це повідомляє грецьке видання Kathimerini з посиланням на джерела.

Як йдеться в публікації, в основному на Афіни тиснуть США, Франція та країни Східної Європи, які знаходяться по сусідству з Україною й більш обізнані з небезпекою.

Видання пише: Сполучені Штати тиснуть на Грецію, щоб вона придбала більше систем озброєння в межах ініціативи Пріоритетний перелік потреб України (PURL). В ній досі брали участь переважно країни Балтії та Скандинавії, зазначає Kathimerini.

В матеріалі йдеться, що якщо Афіни вирішать піти на це, то вони продадуть Mirage 2000−5 посередникам, таким як США, Франція та Німеччина, а також Чехії та Естонії.

Остання висловила зацікавленість у придбанні деяких з цих винищувачів і є однією з найвідданіших прихильниць України, підкреслює видання. Kathimerini пише, що потім посередники перепродадуть Mirage 2000−5 Україні або нададуть їй інші літаки.

Видання повідомляє, що Греція вже придбала у Франції 24 сучасні винищувачі Rafale. Однак враховуючи, що технічна підтримка 2000−5 припиниться у 2027 році, прагне позбутися старіших літаків.

Втім, переговори з Індією щодо їх продажу зайшли в глухий кут, серед балканських країн теж не знайшлося покупців, йдеться в матеріалі.

Греція веде переговори з Францією щодо придбання ще 6−12 Rafale та домовляється про нижчу ціну в обмін на продаж частини 2000−5.