Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США і Китай проведуть перші за багато років переговори щодо контролю над ядерною зброєю

03 листопада 2023, 09:47
США і Китай проведуть перші за багато років переговори щодо контролю над ядерною зброєю
Фото: ЕРА
Зустріч відбувається у Вашингтоні через зростання занепокоєння щодо гонки озброєнь з Китає і росією.

Про це пише The Wall Street Journal.

В переговорах візьмуть участь високопосадовиця Державного департаменту США Меллорі Стюарт та керівник департаменту контролю над озброєннями Міністерства закордонних справ Китаю Сунь Сяобо.

За словами посадовця адміністрації Джо Байдена, Вашингтон хоче на зустрічі з Китаєм дізнатись його плани щодо експансії ядерного арсеналу, ядерної доктрини і концепції стратегічної стабільності.

Ця зустріч є першими подібними переговорами США і Китаю з часів адміністрації Барака Обами. 

Проте обговорення не не означатиме початок офіційних переговорів щодо встановлення обмежень на ядерні сили кожної зі сторін.

Нагадаємо, що вчора  путін підписавши ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань - ставить під загрозу всю міжнародну архітектуру ядерного нерозповсюдження та контролю над озброєнням.

 

СШАКитайядерна зброяпереговори

Останні матеріали

Живе від зарплати до зарплати. Новий спікер США Майк Джонсон не задекларував жодного рахунку – The Daily Beast
Політика
Живе від зарплати до зарплати. Новий спікер США Майк Джонсон не задекларував жодного рахунку – The Daily Beast
Переклад iPress – 03 листопада 2023, 15:21
росія почала світову війну та розділила світ навпіл. Але її може завершити перемога України – Януш Бугайські
Політика
росія почала світову війну та розділила світ навпіл. Але її може завершити перемога України – Януш Бугайські
Переклад iPress – 03 листопада 2023, 12:29
Україна: перешкоди 2024 року. Вибори, стратегія Заходу і виробництво – Мік Раян
Політика
Україна: перешкоди 2024 року. Вибори, стратегія Заходу і виробництво – Мік Раян
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 23:22
Розбудили звіра. путінська росія потерпає від наслідків терористичної атаки Хамас на Ізраїль – Джулія Девіс
Cуспільство
Розбудили звіра. путінська росія потерпає від наслідків терористичної атаки Хамас на Ізраїль – Джулія Девіс
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 16:03
Як пала Індія. 600 секс-іграшок і діамантовий нашийник для собак – рецензія у The Telegraph
Хліб та Видовища
Як пала Індія. 600 секс-іграшок і діамантовий нашийник для собак – рецензія у The Telegraph
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 13:41
Ключове – це технології в позиційній війні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про те, як виграти війну – The Economist
Технології
Ключове – це технології в позиційній війні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про те, як виграти війну – The Economist
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 10:59
Імітація
Політика
Імітація "Вагнера" та пріоритети німецьких ЗМІ. Живі хвилі на Авдіївському фронті – Том Купер
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 22:27
Культовий яблучний макарун-кейк Вільяма Грінберга. Рецепт та історія – Wall Street Journal
Хліб та Видовища
Культовий яблучний макарун-кейк Вільяма Грінберга. Рецепт та історія – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 20:05
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється