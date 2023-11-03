США і Китай проведуть перші за багато років переговори щодо контролю над ядерною зброєю

Зустріч відбувається у Вашингтоні через зростання занепокоєння щодо гонки озброєнь з Китає і росією.

Про це пише The Wall Street Journal.

В переговорах візьмуть участь високопосадовиця Державного департаменту США Меллорі Стюарт та керівник департаменту контролю над озброєннями Міністерства закордонних справ Китаю Сунь Сяобо.

За словами посадовця адміністрації Джо Байдена, Вашингтон хоче на зустрічі з Китаєм дізнатись його плани щодо експансії ядерного арсеналу, ядерної доктрини і концепції стратегічної стабільності.

Ця зустріч є першими подібними переговорами США і Китаю з часів адміністрації Барака Обами.

Проте обговорення не не означатиме початок офіційних переговорів щодо встановлення обмежень на ядерні сили кожної зі сторін.

Нагадаємо, що вчора путін підписавши ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань - ставить під загрозу всю міжнародну архітектуру ядерного нерозповсюдження та контролю над озброєнням.