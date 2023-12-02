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ПОЛІТИКА

США і союзники тиснуть на Ліберію, Маршаллові Острови і Панаму через російські нафтові санкції – Reuters

02 грудня 2023, 20:17
США і союзники тиснуть на Ліберію, Маршаллові Острови і Панаму через російські нафтові санкції – Reuters
Фото: з вільних джерел
Обмеження, яке має на меті зменшити доходи росії від експорту при збереженні потоків нафти по всьому світу, було прийнято наприкінці 2022 року, але набуло чинності лише нещодавно.

Задля забезпечення роботи нафтових санкцій проти російської федерації США та союзники почали тиснути на низку країн.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, США, ЄС та Велика Британія тиснуть на Ліберію, Маршаллові Острови та Панаму, щоб посилити нагляд за суднами під їхніми прапорами. А також, щоб гарантувати, що ці країни не транспортують російську нафту, продану вище максимальної ціни.

Обмеження, яке має на меті зменшити доходи росії від експорту при збереженні потоків нафти по всьому світу, було прийнято наприкінці 2022 року, але набуло чинності лише нещодавно.

Механізм забороняє західним компаніям надавати морські послуги, такі як транспортування, страхування та фінансування, які сприяють торгівлі російською нафтою, що продається понад обмеження.

росії все частіше доводиться звертатися до так званого "примарного флоту" застарілих танкерів для транспортування нафти та уникнення обмеження. Цей флот транспортує нафту до країн, включаючи Китай та Індію, набагато далі, ніж традиційна клієнтська база росії, і значно збільшує витрати на доставку.

Водночас Панама, Республіка Маршаллові Острови та Ліберія дозволили деяким із цих кораблів нести їхні прапори, за даними розвідки Lloyd's List Intelligence та нафтових аналітиків. 

Ця практика, відома як "перестрибування під прапор", дозволяє деяким підставним компаніям, які були створені для торгівлі російською нафтою, плавати на кораблях під цими прапорами та ухилятися від санкцій.

Розвідка Lloyd's List Intelligence заявила, що майже 40% з приблизно 535 танкерів темного флоту зареєстровані через компанії, зареєстровані на Маршаллових островах.

За даними видання, ціль тиску полягає не в тому, щоб зменшити кількість суден, що перевозять російську нафту по воді, а в тому, щоб посилити дотримання обмежень і зробити для Росії дорожчим транспортування нафти без використання західних транспортних служб. 

Група країн просить Ліберію та Маршаллові Острови підвищити обізнаність серед учасників торгівлі про те, що їхній прапор не повинен використовуватися для танкерів, які перевозять нафту за ціною вище обмеження.

Нагадаємо, 15 листопада Єврокомісія подала Раді ЄС пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти росії. Пропонується запровадити обмежувальні заходи щодо більш ніж 120 фізичних та юридичних осіб за їх роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.

СШАнафтасанкціі проти росії

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