США і Україна створили далекобійний аналог "Шахеда" з ШІ

Він вже успішно пройшов випробування.

Американська Auterion і неназвана українська компанії створили далекобійний дрон-камікадзе з ШІ та самонаведенням. Він вже успішно пройшов випробування.

Про це повідомляє Defence Express.

Повідомляється, що безпілотник під назвою ALM-20 здатен долати відстань до цілі у 1600 км і має вагу бойової частини 45 кг. Наведення здійснюється візуально за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.

У компанії заявили, що дрон вже пройшов повноцінні випробування, які "включали запуск із землі, навігацію GPS і без GPS, дальній транзит і наземне спрацювання".