США і Україна створили далекобійний аналог "Шахеда" з ШІ

16 жовтня 2025, 18:53
США і Україна створили далекобійний аналог
Він вже успішно пройшов випробування.
Американська Auterion і неназвана українська компанії створили далекобійний дрон-камікадзе з ШІ та самонаведенням. Він вже успішно пройшов випробування.
 
Про це повідомляє  Defence Express.
 
Повідомляється, що безпілотник під назвою ALM-20 здатен долати відстань до цілі у 1600 км і має вагу бойової частини 45 кг. Наведення здійснюється візуально за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.
 
У компанії заявили, що дрон вже пройшов повноцінні випробування, які "включали запуск із землі, навігацію GPS і без GPS, дальній транзит і наземне спрацювання".
 
ALM-20 може наводитись на ціль і уражати її навіть при збої супутникової навігації завдяки системі навігації та наведення на базі бортового комп'ютера Skynode N від Auterion.
 
Згідно з опублікованим Artemis зображення дрона, зовні він схожий на Shahed-136. ALM-20 має носову камеру, додаткові антени та електричний двигун. Крім того, його виробництво буде масовим.
 
"Auterion спільно з Міністерством оборони США та іншими партнерами переходить до етапу масштабування, спрямованого на спільне виробництво у великих масштабах" - йдеться у заяві компанії.
 
Виробничі лінії з'являться в Україні, США та Німеччині, а масштабування випуску дозволяють налагоджені партнерські відносини з виробниками.

 

