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ПОЛІТИКА

США і Великобританія евакуювали своїх дипломатів з Судану

23 квітня 2023, 18:23
США і Великобританія евакуювали своїх дипломатів з Судану
Фото: з відкритих джерел
Також проводиться евакуація дипломатичних співробітників Франції та Китаю.

На тлі бойових дій, що тривають в Судані, США і Великобританія евакуювали своїх дипломатів з країни. 

Про це повідомляє Reuters.

Президент США Джо Байден оголосив, що військові США завершили евакуацію американського посольства в столиці Хартумі за його наказом.

"Я вдячний за неперевершену майстерність наших військовослужбовців, які успішно доставили їх у безпечне місце. І я дякую Джибуті, Ефіопії і Саудівській Аравії, які зіграли вирішальну роль в успіху нашої операції", – сказав він.

Американський лідер також оголосив, що посольство буде тимчасово закрито, але прихильність США "суданському народу і майбутньому, яке вони хочуть для себе, нескінченна". 

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що широкомасштабні бойові дії в країні створили неприйнятний ризик для персоналу посольства.

Збройні сили Великобританії також евакуювали дипломатичний персонал і їх сім'ї з Хартума, пише The Guardian. Прем'єр-міністр Ріші Сунак назвав операцію "складною і швидкою". 

У заяві міністра оборони Бена Уоллеса йдеться, що в операції брало участь понад 1200 військовослужбовців. На цьому тлі Великобританія знову закликала сторони скласти зброю.

"Ми продовжуємо використовувати всі можливості, щоб покласти край кровопролиттю в Судані і забезпечити безпеку британських громадян, які залишилися в країні. Я закликаю сторони скласти зброю і негайно ввести гуманітарне припинення вогню, щоб цивільні особи могли покинути зони конфлікту", – закликав Ріші Сунак. 

Міністерство закордонних справ Франції заявило, що працює з "європейськими та союзними партнерами" для координації "швидкої операції з евакуації", не називаючи, які саме країни також беруть участь в операції.

Громадянин Франції був поранений, коли евакуаційний конвой, що прямував з міста Бахрі в Хартумі до Омдурману, атакувала авіація.

Нідерланди заявили, що також евакуюють своїх громадян і співробітників посольства в неділю "разом з іншими країнами", знову ж таки не називаючи їх.

Нагадаємо, минулого тижня в Судані, де спостерігається затяжна політична криза, почалися зіткнення армії країни і Сил швидкого реагування (RSF), очолюваних Мохамедом Хамданом Дагалом (Хемедті), який розвиває зв'язки з ОАЕ і росією.

Внасліжок боїв в Хартумі і прилеглих містах ситуація в країні катастрофічна. Поранено та вбито сотні цивільних, лікарні обстріляні та непридатні для надання допомоги або вичерпали можливість лікувати поранених. В окремих районах проблеми з електро- і водопостачанням. 

Судандипломатиевакуація

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