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США і ЄС ввели санкції проти Ірану через розробку дронів і передачу їх росії

04 червня 2024, 09:19
США і ЄС ввели санкції проти Ірану через розробку дронів і передачу їх росії
Фото: DW
Сполучені Штати і Євросоюз запровадили санкції проти фізичних та юридичних осіб в Ірані, які причетні до виробництва ударних безпілотників та передачі їх в рф.

Окрім росіян, дрони отримали бойовики на Близькому сході, повідомляє сайт Державного департаменту США.

"США вводять санкції проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, пов’язаних із розробкою, виробництвом і поставками дронів, які режим Ірану надає росії, а також воєнізованим проксі-угрупованням та партнерам з метою затягування конфлікту та дестабілізації регіону", - сказав представник Держдепу Метью Міллер.

Мова йде про застосування обмежень проти чотирьох організацій, пов'язаних із компанією Rayan Roshd Afzar і проти керівника Iran Aviation Industries Organisation - дочірньої організації Міноборони та логістики ЗС Ірану.

Міллер додав, що санкції були узгоджені і запроваджені одночасно із введенням санкцій ЄС.

"Ми аплодуємо першому використанню нових повноважень ЄС щодо санкцій, націлених на дестабілізаційну поведінку Ірану та підтримку тероризму на Близькому Сході", — підсумував він.

Крім того, два тижні тому ЄС розширив санкції проти Ірану.

 

СШАІрансанкціїЄвросоюз

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