США і ЄС ввели санкції проти Ірану через розробку дронів і передачу їх росії
Окрім росіян, дрони отримали бойовики на Близькому сході, повідомляє сайт Державного департаменту США.
"США вводять санкції проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, пов’язаних із розробкою, виробництвом і поставками дронів, які режим Ірану надає росії, а також воєнізованим проксі-угрупованням та партнерам з метою затягування конфлікту та дестабілізації регіону", - сказав представник Держдепу Метью Міллер.
Мова йде про застосування обмежень проти чотирьох організацій, пов'язаних із компанією Rayan Roshd Afzar і проти керівника Iran Aviation Industries Organisation - дочірньої організації Міноборони та логістики ЗС Ірану.
Міллер додав, що санкції були узгоджені і запроваджені одночасно із введенням санкцій ЄС.
"Ми аплодуємо першому використанню нових повноважень ЄС щодо санкцій, націлених на дестабілізаційну поведінку Ірану та підтримку тероризму на Близькому Сході", — підсумував він.
Крім того, два тижні тому ЄС розширив санкції проти Ірану.