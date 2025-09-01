США можуть побудувати шахти для ядерних ракет Sentinel на приватних територіях

Такий підхід дозволить уникнути затримок, пов’язаних із переобладнанням наявних шахт

Будівництво сотень нових ракетних шахт для програми LGM-35A Sentinel може заощадити час та гроші – щоправда, не всі вони вмістяться на федеральних землях, тому доведеться купувати приватні володіння.

Про це з посиланням на заяву генерал-лейтенанта Повітряних сил США Ендрю Гебари повідомляє Interesting Engineering.

На думку військового, такий підхід дозволить уникнути затримок, пов’язаних із переобладнанням наявних шахт, тоді як флот старих ракет Minuteman III тимчасово залишатиметься на бойовому чергуванні.