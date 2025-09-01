Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США можуть побудувати шахти для ядерних ракет Sentinel на приватних територіях

01 вересня 2025, 13:13
Фото: UNSPLASH
Такий підхід дозволить уникнути затримок, пов’язаних із переобладнанням наявних шахт
Будівництво сотень нових ракетних шахт для програми LGM-35A Sentinel може заощадити час та гроші – щоправда, не всі вони вмістяться на федеральних землях, тому доведеться купувати приватні володіння. 
 
Про це з посиланням на заяву генерал-лейтенанта Повітряних сил США Ендрю Гебари повідомляє Interesting Engineering.
 
На думку військового, такий підхід дозволить уникнути затримок, пов’язаних із переобладнанням наявних шахт, тоді як флот старих ракет Minuteman III тимчасово залишатиметься на бойовому чергуванні.
 
Фахівці попереджають, що насправді будівництво нових шахт доволі складний процес – не лише через високу вартість їхнього зведення, а й через бюрократичні процедури, які можуть затягнутися до 2040-х років.
 
Повідомляється також, що Повітряні сили планують враховувати думку місцевих громад під час вибору місць розташування шахт в рамках додаткової екологічної експертизи.

 

СШАросія окупантивійна в Україні

