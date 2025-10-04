США можуть скоротити кількість біженців до рекордно низького рівня – NYT

Президент очікує знизити ліміт до 7 500 осіб, що є значним скороченням порівняно з 125 000.

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скоротити кількість прийому біженців у країні до рекордно низького рівня, надавши пріоритет білому населенню Південної Африки та іншим, які, на думку влади, стикаються з «несправедливою дискримінацією».

Про це пише The New York Times.

За даними джерел і документів видання, президент очікує знизити ліміт до 7 500 осіб, що є значним скороченням порівняно з 125 000, встановленими адміністрацією колишнього президента США Джо Байдена минулого року.

The New York Times наголошує, що нове обмеження фактично закриє двері для тисяч сімей, які очікують на прийом у таборах по всьому світу, і змістить фокус програми з надання притулку тим, хто тікає від війни та голоду в Конго і Судані, на підтримку здебільшого білошкірих африканерів із Південної Африки.

Анонімний представник Білого дому зазначив NYT, що ліміт стане остаточним лише після консультацій із Конгресом, але урядовий шатдаун перешкоджає цим переговорам, тож біженці не прийматимуться доти, доки демократи та республіканці не домовляться про фінансування уряду.

Адміністрація Трампа вважає, що програма біженців потребує перегляду для відповідності національним інтересам. За словами видання, для американського президента на практиці це означає переорієнтацію на африканерів — нащадків голландських і французьких поселенців у Південній Африці, яких він вважає жертвами «расового переслідування», хоча офіційні дані поліції країни цього не підтверджують.