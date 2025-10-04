Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США можуть скоротити кількість біженців до рекордно низького рівня – NYT

04 жовтня 2025, 10:17
США можуть скоротити кількість біженців до рекордно низького рівня – NYT
Фото: svoboda.org
Президент очікує знизити ліміт до 7 500 осіб, що є значним скороченням порівняно з 125 000.

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скоротити кількість прийому біженців у країні до рекордно низького рівня, надавши пріоритет білому населенню Південної Африки та іншим, які, на думку влади, стикаються з «несправедливою дискримінацією».

Про це пише The New York Times.

За даними джерел і документів видання, президент очікує знизити ліміт до 7 500 осіб, що є значним скороченням порівняно з 125 000, встановленими адміністрацією колишнього президента США Джо Байдена минулого року.

The New York Times наголошує, що нове обмеження фактично закриє двері для тисяч сімей, які очікують на прийом у таборах по всьому світу, і змістить фокус програми з надання притулку тим, хто тікає від війни та голоду в Конго і Судані, на підтримку здебільшого білошкірих африканерів із Південної Африки. 

Анонімний представник Білого дому зазначив NYT, що ліміт стане остаточним лише після консультацій із Конгресом, але урядовий шатдаун перешкоджає цим переговорам, тож біженці не прийматимуться доти, доки демократи та республіканці не домовляться про фінансування уряду.

Адміністрація Трампа вважає, що програма біженців потребує перегляду для відповідності національним інтересам. За словами видання, для американського президента на практиці це означає переорієнтацію на африканерів — нащадків голландських і французьких поселенців у Південній Африці, яких він вважає жертвами «расового переслідування», хоча офіційні дані поліції країни цього не підтверджують.

СШАДональд ТрампбіженціДжо Байден

Останні матеріали

Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється