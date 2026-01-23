Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США направляють додаткові сили до Ірану – Трамп

23 січня 2026, 09:53
США направляють додаткові сили до Ірану – Трамп
військова техніка США НАТО
Президент США додав, що американські військові уважно стежать за розвитком ситуації.
Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію на Близькому Сході, заявивши про пересування американських сил у напрямку Ірану.
 
 
Про це Дональд Трамп заявив на борту свого літака, транляція велася на Youtube-каналі Білого дому.
 
Трамп наголосив, що США зосередили великі військові ресурси в регіоні для контролю над ситуацією і захисту інтересів країни, водночас вважаючи за краще уникнути прямого конфлікту.
 
"У нас велика флотилія, що прямує в цьому напрямку, і подивимося, що станеться. У нас великі сили, що йдуть у бік Ірану", - зазначив президент. Зосередження сил має превентивний характер і спрямоване на стримування можливих загроз з боку Ірану.
 
Президент додав, що американські військові уважно стежать за розвитком ситуації: "Але ми дуже уважно за ними стежимо". Такий підхід дає змогу оперативно реагувати на будь-які дії противника та мінімізувати ризики для цивільної та військової інфраструктури.
 
Заяви Трампа відображають поточну стратегічну позицію США на Близькому Сході. Посилена присутність сил і постійне спостереження демонструють готовність до різних сценаріїв розвитку подій і підкреслюють намір США запобігти ескалації та зберегти стабільність у регіоні.

 

