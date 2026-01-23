США направляють додаткові сили до Ірану – Трамп

Президент США додав, що американські військові уважно стежать за розвитком ситуації.

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію на Близькому Сході, заявивши про пересування американських сил у напрямку Ірану.

Про це Дональд Трамп заявив на борту свого літака, транляція велася на Youtube-каналі Білого дому.

Трамп наголосив, що США зосередили великі військові ресурси в регіоні для контролю над ситуацією і захисту інтересів країни, водночас вважаючи за краще уникнути прямого конфлікту.

"У нас велика флотилія, що прямує в цьому напрямку, і подивимося, що станеться. У нас великі сили, що йдуть у бік Ірану", - зазначив президент. Зосередження сил має превентивний характер і спрямоване на стримування можливих загроз з боку Ірану.