В адміністрації американського президента відстежують активність угруповань ПВК "Вагнер", розміщених у білорусі поруч з кордоном із Польщею, але не бачать жодних ознак, що вказували би на будь-які загрози для країн НАТО.

Про це заявив у вівторок під час телефонного брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Я бачив повідомлення в ЗМІ про те, що вони (бойовики – ред.) пересуваються до кордону й таке інше. Нам невідомо про будь-яку конкретну загрозу з боку "Вагнер" для Польщі чи будь-кого з наших союзників по НАТО, і ми, очевидно, уважно за цим стежимо", - заявив Кірбі.

Він підкреслив, що Сполучені Штати віддані п’ятій статті Північноатлантичного договору та мають намір "захищати кожен дюйм території НАТО".

Кірбі висловив загальні оцінки щодо розміщення ПВК "Вагнер". За його словами, у США вважають, що частина угруповання відправилася до Африки, де намагається надалі підживлювати нестабільність і небезпеку. Частина з них, "ймовірно, досі залишається в Україні". Хоча, як зазначив Кірбі, там бойовики не чинять помітного впливу на хід бойових дій. Ще певна кількість перемістилися до білорусі.