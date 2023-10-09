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ПОЛІТИКА

США не мають "прямої інформації", яка б пов'язувала Іран із нападами ХАМАСу – Білий дім

09 жовтня 2023, 16:23
США не мають
Фото: DW
Йдеться про постачання зброї, навчання та іншу фінансову підтримку ХАМАСу з боку Тегерана.

У Сполучених Штатів Америки немає прямої інформації про зв'язки Ірану з атаками терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Про це заявив заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер, повідомляє  CNN.

"Що ми можемо абсолютно ясно сказати, так це те, що Іран загалом замішаний у цих нападах, оскільки він підтримував ХАМАС протягом десятиліть", - сказав Файнер.

Він вказав на постачання зброї, навчання та іншу фінансову підтримку ХАМАСу з боку Тегерана.

"Чого в нас немає, то це прямої інформації, що показує причетність Ірану до замовлення або планування атак, які відбулися за останні кілька днів. Це те, за чим ми будемо продовжувати уважно стежити", - додав заступник радника президента США з національної безпеки.

7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Раніше The Wall Street Journal повідомили, що Іран протягом тижнів допомагав палестинським бойовикам ХАМАС планувати напад на Ізраїль.

СШАІранзброяХамас: Ізраїль

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