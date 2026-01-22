США офіційно виходять із Всесвітньої організації охорони здоров'я

Протягом останнього року міжнародні експерти з охорони здоров’я закликали США переглянути рішення про вихід.

У четвер, 22 січня, Сполучені Штати офіційно вийдуть зі складу Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), попри попередження міжнародних експертів, що це може шкодити як здоров’ю американців, так і глобальній системі охорони здоров’я.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення президента США Дональда Трампа набирає чинності з першого дня його президентського терміну у 2025 році шляхом підписання виконавчого указу. Згідно з американським законодавством, країна має повідомити про вихід за рік та сплатити наявні заборгованості перед ВООЗ, які складають 260 мільйонів доларів.

Представник Держдепартаменту США заявив, що організація не змогла ефективно контролювати, координувати та обмінюватися інформацією, що завдало Америці величезних економічних втрат. За словами чиновника, президент скористався своїми повноваженнями, щоб призупинити будь-які подальші внески та передачу ресурсів США до ВООЗ.

"Громадяни США вже внесли організації достатньо коштів, і економічні втрати перевищують суму будь-яких передоплат за фінансовими зобов’язаннями перед ВООЗ", — зазначено у заяві представника.

Протягом останнього року міжнародні експерти з охорони здоров’я закликали США переглянути рішення про вихід. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус також висловив сподівання, що Америка повернеться до організації.

Організація повідомила, що США ще не сплатили внески за 2024 та 2025 роки. Вихід США спричинив серйозну бюджетну кризу у ВООЗ: керівний склад скоротили наполовину, зменшили обсяги роботи та бюджети всіх підрозділів. США традиційно забезпечували близько 18% фінансування організації. До середини року ВООЗ планує скоротити приблизно чверть персоналу.

Поки невідомо, як зміниться співпраця організації зі США після виходу. Експерти зазначають, що крок Трампа може підривати ефективність глобальної системи охорони здоров’я та створювати ризики для боротьби з пандеміями.