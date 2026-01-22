Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

США офіційно виходять із Всесвітньої організації охорони здоров'я

22 січня 2026, 14:35
США офіційно виходять із Всесвітньої організації охорони здоров'я
Фото: Espresso TV
Протягом останнього року міжнародні експерти з охорони здоров’я закликали США переглянути рішення про вихід.

У четвер, 22 січня, Сполучені Штати офіційно вийдуть зі складу Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), попри попередження міжнародних експертів, що це може шкодити як здоров’ю американців, так і глобальній системі охорони здоров’я.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення президента США Дональда Трампа набирає чинності з першого дня його президентського терміну у 2025 році шляхом підписання виконавчого указу. Згідно з американським законодавством, країна має повідомити про вихід за рік та сплатити наявні заборгованості перед ВООЗ, які складають 260 мільйонів доларів.

Представник Держдепартаменту США заявив, що організація не змогла ефективно контролювати, координувати та обмінюватися інформацією, що завдало Америці величезних економічних втрат. За словами чиновника, президент скористався своїми повноваженнями, щоб призупинити будь-які подальші внески та передачу ресурсів США до ВООЗ.

"Громадяни США вже внесли організації достатньо коштів, і економічні втрати перевищують суму будь-яких передоплат за фінансовими зобов’язаннями перед ВООЗ", — зазначено у заяві представника.

Протягом останнього року міжнародні експерти з охорони здоров’я закликали США переглянути рішення про вихід. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус також висловив сподівання, що Америка повернеться до організації.

Організація повідомила, що США ще не сплатили внески за 2024 та 2025 роки. Вихід США спричинив серйозну бюджетну кризу у ВООЗ: керівний склад скоротили наполовину, зменшили обсяги роботи та бюджети всіх підрозділів. США традиційно забезпечували близько 18% фінансування організації. До середини року ВООЗ планує скоротити приблизно чверть персоналу.

Поки невідомо, як зміниться співпраця організації зі США після виходу. Експерти зазначають, що крок Трампа може підривати ефективність глобальної системи охорони здоров’я та створювати ризики для боротьби з пандеміями.

СШАДональд ТрампВООЗ

Останні матеріали

Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 08:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється