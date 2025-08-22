Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США оголосили нові санкції проти Ірану та мережі нафтових компаній

22 серпня 2025, 08:17
Фото: з вільних джерел
Сполучені Штати в четвер запровадили нові санкції проти Ірану, спрямовані на мережу компаній та суден, залучених до перевезення й продажу іранської нафти.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США.

Нові американські санкції стосуються 13 організацій, що базуються в Гонконзі, Китаї, Об'єднаних Арабських Еміратах і на Маршаллових островах, а також восьми суден.

Також обмеження були застосовані проти громадянина Греції Антоніоса Маргарітіса та його мережі компаній і суден, які, за даними Мінфіну США, були причетні до транспортування іранської нафти в обхід санкцій.

"Сьогоднішні заходи проти Маргарітіса та його мережі послаблюють здатність Тегерана фінансувати свої програми з розробки сучасних озброєнь, підтримувати терористичні угруповання та загрожувати безпеці наших військ і союзників", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Державний департамент США окремо запровадив санкції проти двох китайських операторів нафтових терміналів і сховищ, які займалися імпортом іранської нафти на танкерах, що раніше потрапили під санкції США.

Адміністрація Дональда Трампа оголосила про кампанію "максимального тиску" на Іран, покликану завадити йому отримати ядерну зброю.

