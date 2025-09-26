Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США оголосили санкції проти мережі фінансування зброї масового знищення КНДР

26 вересня 2025, 13:13
США оголосили санкції проти мережі фінансування зброї масового знищення КНДР
Фото: з відкритих джерел
Санкції спрямовані проти закордонних представників північнокорейських структур
Уряд США оголосив нові санкції проти режимів Північної Кореї та М’янми через їхню співпрацю та отримання доходів, які КНДР використовує для фінансування програм зі зброї масового знищення та балістичних ракет.
 
Про це повідомляє Міністерство фінансів США.
 
Як зазначається, під обмеження потрапили п’ятеро осіб та одна організація, які допомагали отримувати незаконні доходи для північнокорейського режиму, зокрема через продаж зброї військовому режиму в Бірмі.
 
У відомстві наголосили, що незаконні програми КНДР становлять пряму загрозу для США та союзників, а тому Вашингтон продовжить руйнувати фінансові мережі, що їх підтримують.
 
Санкції спрямовані проти закордонних представників північнокорейських структур - Корейської корпорації з розвитку гірничої промисловості (KOMID) та Генерального бюро розвідки (RGB), які вже перебувають під санкціями ООН і США.
 
KOMID є головним експортером зброї та обладнання для ракетних програм КНДР, а RGB займається військовими й розвідувальними операціями за кордоном.
 
Особливу увагу американська сторона приділила співпраці KOMID з бірманською компанією Royal Shune Lei, яка з 2022 року укладала контракти на постачання зброї та обладнання для армії М’янми.
 
Крім того, під санкції потрапили представники КНДР, що займалися відмиванням грошей через бізнес у Лаосі та Таїланді.
 
У Мінфіні США наголосили, що ці дії перекривають фінансові потоки для Пхеньяна та переривають продаж зброї до Бірми, яка активно використовує її у воєнних операціях проти опозиції.

 

санкціїКНДРвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Політика
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 11:44
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:10
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Політика
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 08:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється