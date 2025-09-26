США оголосили санкції проти мережі фінансування зброї масового знищення КНДР

Санкції спрямовані проти закордонних представників північнокорейських структур

Уряд США оголосив нові санкції проти режимів Північної Кореї та М’янми через їхню співпрацю та отримання доходів, які КНДР використовує для фінансування програм зі зброї масового знищення та балістичних ракет.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Як зазначається, під обмеження потрапили п’ятеро осіб та одна організація, які допомагали отримувати незаконні доходи для північнокорейського режиму, зокрема через продаж зброї військовому режиму в Бірмі.

У відомстві наголосили, що незаконні програми КНДР становлять пряму загрозу для США та союзників, а тому Вашингтон продовжить руйнувати фінансові мережі, що їх підтримують.