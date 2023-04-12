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США оцінювали 4 "дикі" сценарії війни в Україні: смерть Зеленського чи путіна

12 квітня 2023, 11:09
США оцінювали 4
Фото: reuters.com
Розвідувальне управління Міністерства оборони США розглядало сценарії розвитку війни в Україні у випадку так званих "диких" або малоймовірних подій.

Про розробку сценаріїв стало відомо з секретних розвідувальних документів від 24 лютого цього року. 

Про це пише The New York Times.

Аналіз, яки провело розвідувальне управлінням Міністерства оборони США через рік від початку повномасштабної війни, окреслює 4 сценарії "диких карт" і те, як вони можуть вплинути на перебіг конфлікту в Україні.

NYT пише, що такий сценарний документ є досить типовим продуктом для розвідувальних служб. Його завдання допомогти військовим офіцерам, політикам чи законодавцям обміркувати можливі наслідки великих подій, і при цьому оцінити свої варіанти дій. 

"Один з чотирьох гіпотетичних сценаріїв показує, що може статися, якщо Україна завдасть удару по Кремлю. Визначено широкий спектр потенційних наслідків. Ця подія може призвести до ескалації, коли Путін у відповідь на суспільний резонанс розпочне повномасштабну військову мобілізацію і розгляне можливість застосування тактичної ядерної зброї. Або ж побоювання громадськості можуть змусити його піти на переговори щодо врегулювання війни", йдеться в матеріалі. 

Гіпотетичні сценарії включають смерть президентів росії володимира путіна та України Володимира Зеленського, зміну керівництва в Збройних силах росії та удар України по кремлю. Документ також описує, як кожна з таких ситуацій може потенційно призвести до ескалації в Україні, завершення конфлікту шляхом переговорів або ж не мати суттєвого впливу на хід війни. При цьому в описах можливих подій немає оцінки того, що може бути найбільш вірогідним.

"Адміністрація Байдена особливо занепокоєна можливим ударом по Москві з боку України, оскільки це може спричинити різку ескалацію з боку Росії. Небезпека такого удару з боку України є однією з причин, чому Сполучені Штати неохоче надають Києву ракети більшої дальності", підсумовує видання.

 
СШАвійнасценарії

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