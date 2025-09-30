Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США перекинули в Норвегію літаки для полювання на субмарини рф

30 вересня 2025, 16:32
Фото: AFP
Посилення військової присутності НАТО у Північній Європі збігається з нещодавніми погрозами росії щодо атак на підводні кабелі та газопроводи.

США розмістили в Норвегії патрульні літаки ВМС P-8 Poseidon, здатні виявляти та знищувати підводні човни, атакувати надводні цілі та вести розвідку. Американські літаки вже виконали місії поблизу російської території в Балтійському морі.

Про це повідомляє Newsweek.

За даними аналітика платформи Osinttechnical, супутникові знімки від 23 вересня зафіксували на військовому терміналі аеропорту Гардермуен в Осло від двох до трьох P-8. Один із них був спрямований до Балтійського моря біля Калінінграда — ключового військового форпосту рф у регіоні.

Представник оперативного штабу збройних сил Норвегії підтвердив, що кілька американських P-8 здійснюють місії з Гардермуена для підтримки "союзницької активності" в регіоні.

Посилення військової присутності НАТО у Північній Європі збігається з нещодавніми погрозами росії щодо атак на підводні кабелі та газопроводи, а також випадками підозрілої активності дронів у Польщі, Данії та Норвегії.

Калінінград, розташований між Польщею та Литвою, після вступу Фінляндії та Швеції до альянсу у 2022 році називають "озером НАТО".

За інформацією Boeing, ці літаки здатні дозаправлятися в повітрі, що забезпечує їм тривалі патрульні місії над великими акваторіями. Крім США, P-8 використовують також Королівські ВПС Норвегії та Великої Британії.

Американська присутність у регіоні зростає на тлі зміни риторики президента США Дональда Трампа щодо війни росії проти України. Він нещодавно заявив, що Київ може повернути всі окуповані території, і розглядає можливість передачі Україні крилатих ракет для далекобійних ударів.

СШАНорвегіябалтійське мореросія загроза

Більше публікацій

