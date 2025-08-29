Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США почали будувати ще одну стратегічну субмарину нового покоління

29 серпня 2025, 13:53
Фото: Вікіпедія
Такі човни призначені для заміни старих субмарин типу Ohio
Компанія General Dynamics Electric Boat (GDEB) провела церемонію закладання кіля атомної субмарини USS Wisconsin (SSBN 827) на своєму об’єкті в Квонсет-Пойнт, що в штаті Род-Айленд.
 
Про це GDEB повідомила у соціальній мережі Facebook. 
 
"З акцентом на стратегічне стримування, цей підводний човен є критично важливим для нашої національної оборони та буде побудований із тією відданістю досконалості, яку наші корабели вкладають у свою роботу щодня", – йдеться у заяві компанії. 
 
USS Wisconsin стане другим кораблем типу Columbia. Перший – USS District of Columbia – почали будувати у червні 2022 року. Такі субмарини повинні замінити в американському флоті човни типу Ohio часів Холодної війни. 
 
Передбачається, що Columbia буде нести 16 балістичних ракет Trident D5. Ракета цього типу має максимальну дальність близько 12 000 км. Trident D5 обладнана головною частиною, що розділяється, з блоками індивідуального наведення, оснащеними термоядерними зарядами.
 
Columbia буде дуже великою субмариною, екіпаж якою становитиме 155 чоловік. Довжина човна дорівнює 171 м. Загалом американці хочуть побудувати 12 субмарин типу Columbia. 
